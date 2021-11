Con la sua nuova pettinatura Tommaso Eletti ha catturato l’attenzione e gli sfottò del conduttore del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini.

Uno dei concorrenti più simpatici di questa edizione del Grande Fratello Vip è senza dubbio Tommaso Eletti. Il giovane, infatti, ha saputo sin da subito catturare le attenzioni su di se, suscitandosi la simpatia perfino del conduttore del programma, Alfonso Signorini. Il ragazzo, quindi, ha deciso di partecipare alla sesta edizione del reality con protagonista i vip per riscattarsi dalla brutta figura fatta a Temptation Island.

Il 21enne, quindi, si è presentato in maniera a dir poco particolare dicendo come gli piacessero le “donne con la D maiuscola” e come in generale sia attratto dalle ragazze più grandi di lei. Tornando a parlare della sua esperienza a Temptation Island, quindi, Tommaso ha raccontato come fosse andando lì per risolvere i suoi problemi di gelosia nei confronti di Valentina.

Dopo soli tre giorni, quindi, Eletti si rese però protagonista di un tradimento in diretta tv prendendosi diversi insulti dai telespettatori da casa. Il nuovo concorrente del Grande Fratello però ha spiegato come si era già confrontato con la compagna e sapevano che facevano parte del gioco certe dinamiche. Tommaso, inoltre, non ha perso tempo neanche all’interno della casa lasciandosi andare a commenti decisamente fuori luogo nei confronti di Ainette Stephens, l’ex gatta nera de Il Mercante in Fiera.

A difendere il giovane, quindi, ci ha pensato lo stesso Alfonso Signorini che ha chiesto agli altri membri della casa di essere più comprensivi dato che ha solo 21 anni e una parte di lui è ancora “bambina”. Dopo questo piccolo incidente di percorso, dunque, Tommaso ha vissuto un’esperienza abbastanza tranquilla nel reality almeno fino ai giorni scorsi.

Quest’ultimo, infatti, si è presentato con un nuovo ed originale taglio di capelli in studio tanto da costringere Alfonso Signorini ad interrompere la conduzione per chiedergli chi glieli avesse tagliati. “C’è da chiamare la polizia qua Tommaso“, questo il commento del direttore di Chi che ha subito risaltato l’ilarità del momento. Il 21enne, dunque, si sarebbe fatto da solo i capelli ecco perché il risultato è stato a dir poco “particolare”.