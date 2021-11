Alfonso Signorini, la notizia fa esultare i fan | L’indiscrezione clamorosa

L’annuncio fatto da Alfonso Signorini ha lasciato senza parole i fan sfegatati del Grande Fratello Vip, il reality, infatti, andrà avanti fino a febbraio.

E’ arrivata la conferma da parte dello stesso conduttore del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini, il reality andrà avanti sino a febbraio. Una notizia che ha fatto felici i migliaia di appassionati del programma. Sicuramente meno contenti, invece, saranno i concorrenti del programma Mediaset i quali speravano di poter tornare a casa entro i primi di dicembre e passare le proprie feste in famiglia.

Alfonso Signorini annunciò il prolungamento del programma già nella passata edizione

Un prolungamento della fine del programma che era stato già effettuato durante la scorsa edizione. Stando ai rumors, quindi, i concorrenti dovranno scegliere se lasciare prematuramente il gioco o restare per gareggiare fino alla fine. La notizia del prolungamento, seppur non annunciata ancora ufficialmente, è nell’area già da un pò e Alfonso Signorini potrebbe comunicarla ai concorrenti rimasti in casa già nella prossima puntata.

Dato che il programma durerà di più e qualcuno dei vip ancora in gara potrebbe rifiutare di restare in gioco sino a febbraio, sono già stati proposti dei volti nuovi. Fra i concorrenti che potrebbero arricchire il cast del Grande Fratello Vip ci sono Antonella Fiordalisi, già vista in televisione in Uomini e Donne e Temptation Island. Non solo però anche Francesca Cipriani e Alessandro Rossi potrebbero ritornare come partecipanti al reality dopo aver fatto brevi apparizioni come ospiti.

Il programma potrebbe finire esattamente come lo scorso anno a febbraio

Sappiamo, infatti, come la Cipriani abbia più volte espresso il desiderio di partecipare al Grande Fratello e chissà che date le circostanze Alfonso Signorini non decida di accontentarla. Come detto, quindi, il programma potrebbe terminare il prossimo febbraio 2022 ad un anno esatto dalla vittoria dello scorso anno di Tommaso Zorzi. Probabile che la scelta di prolungare il programma sia anche dovuto ai rating, i quali segnano ancora il 20% di share nonostante sia iniziato da diversi mesi.

Il Grande Fratello, dunque, si dimostra ancora una volta un mattatore in termini di spettatori per Mediaset e chissà che l’entrata di qualche nuovo vip non ravvivi ancora di più l’entusiasmo attorno al reality che già adesso sembra incontenibile.