Il lavandino sia in porcellana che in acciaio inossidabile è messo alla prova ogni giorno, mentre noi lo vorremmo sempre lucente e profumato.

Senza un’adeguata pulizia e manutenzione, il lavandino in acciaio inossidabile con il passare del tempo, accumula sporco e inizia a perdere la sua lucentezza.

Come rendere sempre brillante il lavandino in acciaio

Non occorre acquistare dei prodotti chimici che a lunga andare si scopre essere molto aggressivi, meglio invece optare per dei detergenti ecologici.

Per quanto l’acciaio inossidabile sia un materiale resistente alle alte temperature, ciononostante per mantenerlo come nuovo è importante adottare delle precauzioni a iniziare dalle fasi della pulizia.

Ad esempio con l’acciaio inossidabile non andrebbero mai utilizzati strumenti abrasivi per la pulizia, come spugne corrosive. Questo perché finiremmo con il graffiare il lavandino in modo permanente l’intera superficie del lavello.

Per limitare l’usura e lo sporco di un lavandino in acciaio andrebbero adottate delle azioni quotidiane specifiche per questo tipo di rivestimento.

Ad esempio le gocce d’acqua tendono a lasciano tracce di calcaree sull’acciaio inossidabile, in special modo quando l’acqua è particolarmente dura.

Quindi è bene evitare di lasciare le stoviglie ad asciugare sul ripiano o in un recipiente posto sull’acciaio inox del lavello.

Avanzi di limoni per la pulizia del lavello

Alla base dei rubinetti è facile che si formino tracce di calce che si è depositata. Un prodotto naturale per eliminarlo è con una pasta composta da sale marino misto ad aceto caldo.

Al termine della pulizia basterà risciacquare accuratamente e infine asciugare con un canovaccio pulito.

Il limone è un agrume molto apprezzato per le sue indiscutibili proprietà in fatto di pulizia. Un metodo ecologico e di semplice esecuzione, anche per il lavello in acciaio inox è l’impiego delle rimanenze di limoni.

I limoni vengono impiegati in numerose ricette dolci e salate, ma spesso non viene utilizzato tutto ill limone ma solo il succo. Quando accade non gettate via gli scarti ma impiegateli direttamente sulla superficie del lavello. Oltre a lucidarlo il lavello risulterà deodorato con un gradevole profumo di limone.

