Scarico lavandino maleodorante, come renderlo profumato con 2 ingredienti naturali

By

A nessuno piace uno scarico lavandino che puzza, i cattivi odori in casa sono un problema più comune di quanto si pensi, vediamo come renderlo profumato.

Il problema domestico che fa puzzare lo scarico è un misto di fogna e puzza di acqua stagnante, ma non dovete preoccupatevi esiste una soluzione pratica. Nel frattempo per chi voglia trovare soluzioni naturali vediamo come agire.

Come risolvere il problema dello carico lavandino che puzza

Se sapete cosa li provoca, sarete in grado di trovare soluzioni il più presto possibile. E sbarazzarsi di quell’odore nauseabondo.

Il bagno e la cucina sono le più frequenti fonti di odori sgradevoli in casa, anche se non bisogna scartare gli altri dopo un’ispezione degli odori. Ma prima di entrare nei dettagli, ricordate un elemento: il sifone.

Si tratta di una sezione di tubo, presente in qualsiasi apparecchio sanitario che ostacola il passaggio di gas o odori dal sistema di drenaggio. È sempre pieno di liquido che agisce come un intasamento.

Da dove arrivano gli odori sgradevoli?

Nella cucina è il lavandino il punto in cui confluiscono le acque di scarico. Solitamente si tratta di un blocco nei tubi o nel sifone del lavandino, che con il tempo tendono ad accumulare rifiuti che infine marciscono.

Nel bagno l’odore di marcio può avere molte origini. Per esempio, l’assenza di una cassetta sinfonica o un suo intasamento; l’assenza di sifoni individuali; o residui di sapone e capelli che danno origine ad uno scarico lavandino che puzza.

Come eliminare il cattivo odore di casa

Una sistematica pulizia delle tubazioni domestiche può non solo mitigare gli odori, ma eliminarli in modo naturale. Una ricetta fatta in casa richiede due semplici ingredienti:

bicarbonato di sodio

aceto

Versate tre cucchiai di bicarbonato nel lavandino da “deodorare” e un bicchiere di aceto, basterà versare dell’acqua calda, posizionare alla fine uno straccio pulito sullo scarico e fate riposare per 30 minuti. In tal modo avrete eliminato lo sgradevole odore delle tubature.