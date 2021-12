Lavatrice che puzza, il trucco del limone spruzzato nel cestello per un bucato profumato

Se vi siete mai chiesti perché la vostra lavatrice ha un odore strano forse è arrivato il momento di capire, come dovete pulirla.

Che sia una lavatrice con l’oblò frontale o con la carica dall’alto, l’uso selvaggio senza un’adeguata manutenzione può portare dei cattivi odori.

Come utilizzare al meglio la lavatrice

La prima lavatrice porta una data storica era il 1767, ovviamente nulla a che vedere con le attuali capacità delle moderne lavatrici. All’epoca si limitava a simulare lo sfregamento dei capi di vestiario che le donne facevano a mano. Spesso lavando nell’acqua fredda o lontano da casa alle classiche fontane.

Per vedere arrivare la lavatrice in Italia si è dovuto attendere il dopoguerra, era il 1946 e con il diritto al voto è arrivata anche la lavatrice. A qualcuno parrà una coincidenza, ma l’affrancamento da questo impego gravoso sembra scritto sulle ali della tecnologia degli elettrodomestici fatti per la casa.

Se messe a confronto con quelle con la carica dall’alto, le lavatrici dotate di carica frontale sono relativamente nuove sul mercato degli elettrodomestici. Tuttavia sono state proprio quest’ultime a guadagnare popolarità per la loro efficienza e capacità di pulizia. Oltre perché più facile pulire il loro interno.

Lavaggio e pulizia della macchina e degli indumenti

Al pari del forno che ha bisogno di una pulizia di routine perché possa mantenersi efficiente e pulito, anche la lavatrice ha bisogno di una manutenzione a “cestello scarico”.

Se un forno è sporco i cibi cotti al su interno potrebbero assumere un sapore diverso da quanto ci aspetteremmo. Lo stesso dicasi per gli indumenti lavati in una lavatrice “sporca”, finirebbero con l’avere un cattivo odore, di umido o muffa. Ricordate che il cestello dopo aver lavorato, resta chiuso fino al nuovo riutilizzo.

Senza contare che piccole tracce di sapone e ammorbidente possono restare nella vaschetta e imputridire. Per non parlare del tanto odioso calcare. Tende a irrigidire i nostri asciugamani e rovina la resistenza della lavatrice!

Non occorre scervellarsi e cercare prodotti costosi o particolari per ovviare a quest’inconveniente, in casa abbiamo un prodotto tutto naturale: il limone. Non occorre alcun agente chimico per rimuovere il calcare, eliminare i cattivi odori e tenere lontana la ruggine.

Il limone e l ‘aceto bianco formano una coppia imbattibile. per ottenere il nostro disinfettante 100% naturale dobbiamo solo inserire nel cestello vuoto, un mix di aceto e limone nella misura di metà bicchiere di ognuno e avviare un lavaggio a vuoto. In aggiunta del bicarbonato nel cassetto destinato ai detersivi completerà la pulizia della nostra amata lavatrice!