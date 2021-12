By

La serata del Gf Vip di ieri sera si è conclusa con l’immunità della soprano Katia Ricciarelli e di Manila Nazzaro ma uno scandalo sembra aleggiare dentro la casa dei vipponi.

Le due conduttrici che affiancano Alfonso Signorini, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, rendono invece immuni con il loro voto rispettivamente Alex Belli e Maria Monsè.

Gf Vip le nomination

Ieri sera abbiamo assistito come di consueto al balletto delle nomination degli inquilini del Grande fratello Vip, tra queste la nomination di Lulù da parte Manuel Bortuzzo.

Il giovane sta vivendo un esperienza non facile all’interno della casa. Non ultimo l’aver provocato suo malgrado le lacrime di una Lulù che pare non comprendere le regole di un gioco, che si mostra a volte crudele.

Al contrario perfettamente a loro agio le due “donne” di Signorini. Tra le quali è spiccata per giochi mentali, la moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli.

Salvato dalla nomination dalla Bruganelli per consentirgli di “destreggiarsi” ancora sotto gli occhi dei telespettatori tra la sua quasi moglie Delia Duran e l’amica Soleil Sorge

Meglio non privare il pubblico dei drammi di questo pseudo triangolo amoroso, specialmente dopo il bacio ‘turandottiano’ e i proclami d’amore proferiti dall’attore alla bella Sorge.

Dopo le dichiarazioni di Alex, che può aver dato luogo a dibattiti circa il “poliamore” non sono seguite ancora dichiarazioni da parte di Delia, che al momento ha preferito non commentare sui social.

Le accuse di tentato avvelenamento

Sul fronte delle donne, all’interno della casa più osservata d’Italia ieri sono arrivate le parole accusatorie e un po’ allarmate di Maria Monsè.

Nel corso della nomination ha affermato come Sophie Codegoni, influencer (diventata popolare grazie alla partecipazione al programma Uomini e Donne), metta un profumo nel cassetto “per farle ammalare i polmoni“. Insomma questa chiusura forzata incomincia a far perdere di lucidità ai partecipanti, che ne penserà il pubblico fuori della casa?

La vicenda appare surreale, ma le accuse di Maria Monsè sono state molto dirette e convinte nei confronti della coinquilina Sophie Codegoni. L’influencer ha rigettato tutte le accuse rinnegando ogni provocazione. Chi ha detto la verità? La nuova arrivata o la ex tronista di Uomini e Donne?