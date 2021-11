Sonia Bruganelli non le manda di certo a dire, proprio per questo è stata scelta come opinionista del Grande Fratello Vip. Ma le sue ultime rivelazioni sul reality hanno davvero scosso i telespettatori: cosa ha confessato.

E’ dalla prima puntata che Sonia Bruganelli è al centro dell’attenzione per il suo modo di fare schietto e senza freni. Alfonso Signorini ha sempre desiderato un’opinionista con queste caratteristiche, ma forse la moglie di Paolo Bonolis stavolta ha un po’ esagerato: scopriamo cosa ha rivelato la donna sul reality.

Sonia Bruganelli, l’opinionista più criticata di sempre

La particolare personalità di Sonia Bruganelli, ha sorpreso un po’ tutti. In molti la conoscevano per essere la moglie di Paolo Bonolis, ma negli ultimi mesi durante la sua esperienza come opinionista al GF Vip si è fatta conoscere al cento per cento.

Dai numerosi scontri con la collega Adriana Volpe alle sue opinioni schiette e senza filtri. Ma a volte essere se stessi e sempre sinceri vuol dire essere duramente criticati dal pubblico. La donna lo sa bene, ma come ha rivelato in un’intervista a Fan Page, continuerà sempre a dire il suo pensiero, nel bene e nel male: “A volte risulto antipatica o distante perché posso permettermi di esserlo.”

Delle dichiarazioni che hanno fatto un po’ storcere il naso al pubblico, ma non è finita qui, perché l’opinionista ha confessato degli aspetti inediti sul reality di Alfonso Signorini che nessuno mai si sarebbe aspettato: scopriamo cosa ha rivelato.

Il Grande Fratello Vip è finto?

Sonia Bruganelli è stata intervistata di FanPage e come al suo solito ha parlato senza peli sulla lingua su come funzionano i programmi televisivi: “La televisione è finta in quanto scritta, ma le persone che la popolano sono vere in quanto persone. Qualsiasi programma è scritto, non si può accendere una telecamera e aspettare che le cose accadono.”

Ha inoltre spiegato che ovviamente anche il Grande Fratello Vip è scritto dato che ciò che viene venduto a una rete ha degli spazi pubblicitari da vendere a sua volta: “Ci sono meccanismi predefiniti, regole, poi può accadere l’imprevisto, che qualcuno scleri perché siamo in diretta.”

Delle parole che hanno un po’ deluso i spettatori di Canale 5, ma l’opinionista del reality di Alfonso Signorini ama essere sincera e spiegare le cose come stanno realmente, proprio per questo alcuni la amano e altri la criticano.