Mentre chiacchierava con gli altri concorrenti della casa del Grande Fratello, Katia Ricciarelli ha rivelato un dettaglio che sarebbe dovuto rimanere segreto.

Dietro al Grande Fratello Vip c’è un enorme lavoro a partire dal trovare vip disposti a prendere parte alla trasmissione. Ognuno di loro, quindi, firma un contratto prima dell’avvio del reality con la data di inizio e di fine della propria esperienza all’interno della casa. Katia Ricciarelli, quindi, proprio mentre chiacchierava con gli altri membri della casa ha rivelato una di queste informazioni.

Katia Ricciarelli sarebbe stata mandata in nomination da Miriana Trevisan

In questi contratti, inoltre, ci sono esigenze specifiche per ognuno dei concorrenti, ad esempio il Grande Fratello non potrà interferire in altre esigenze di lavoro. Queste clausole ovviamente però hanno una certa riservatezza e per questo motivo la frase pronunciata dalla soprana la potrebbe mettere nei guai.

Tutto è iniziato proprio con quest’ultima che stava parlando con Davide Silvestri riguardo la loro permanenza all’interno della casa. L’attore, dunque, ha detto che avrebbe trovato un modo per trattenere Katia nella casa oltre il termine stabilito dal contratto ma la donna, pensando di non essere inquadrata, avrebbe risposto in maniera disinteressata rivelando la disponibilità data alla redazione.

Il Grande Fratello Vip andrà avanti fino a marzo 2022

“Tengo il contratto fino al 13 di…”

dopo di che, quindi, la Ricciarelli si è bloccata probabilmente perché la regia ha emesso dei suoni come quasi a redarguire la concorrente; inoltre qualcuno le avrebbe fatto cenno di essere in camera. A seguito di questa affermazione, inoltre, si è scatenato un vero e proprio putiferio con diversi telespettatori che hanno accusato il Grande Fratello di essere finto e già predeterminato.

Niente di tutto questo però, infatti, con tutta probabilità, Katia si riferiva al 13 dicembre data in cui sarebbe dovuta terminare la trasmissione. Il reality però, come abbiamo appreso negli ultimi giorni, dovrebbe andare avanti almeno sino a marzo 2022. Probabile, dunque, che nessuno dei concorrenti abbia ancora firmato un “rinnovo” per restare nella trasmissione anche dopo dicembre.

Sarà compito di Alfonso Signorini, quindi, nel corso delle prossime puntante, rivelare chi saranno i vip che vogliono rimanere all’interno della casa e quali saranno, invece, le tante chiacchierate new entry che ci terranno compagnia fino al prossimo anno.