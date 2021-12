Rotolo di mele annurca di Benedetta Rossi, facile e buonissimo perfetto insieme al Tè

Il rotolo di mele annurca è uno strudel, uno sfizioso dessert che potete presentare in tavola a fine cena ai vostri ospiti, che di sicuro apprezzeranno.

La mela annurca, tra tante mele è certamente una delle mele dalla qualità più benefiche, infatti ha conquistato la denominazione IGP.

Rotolo di mele Annurca

Si tratta di una mela invernale, che trovate più facilmente nel periodo natalizio, per quanto la raccolta avvenga in autunno, la si può consumare addirittura fino all’inizio dell’estate.

Alla mela annurca sono riconosciute delle proprietà nutritive ed organolettiche, originaria della Campania, una mela che viene coltivata in prevalenza nel napoletano.

Il rotolo di mele annurca è estremamente facile da preparare: può essere pronto in pochissimo tempo ed è sufficiente procurarsi della pasta sfoglia già pronta, disponibile nella sezione refrigerata del supermercato.

Scopriamo come fare questo rotolo tradizionale, con la sua tipica farcitura di mele e uva sultanina, un dolce ideale a fare da spalla ad una bevanda calda o portato in tavola come dessert al termine della cena.

Ingredienti

1 rotolo pasta sfoglia rettangolare

2 cucchiai di zucchero

2 mele

Succo di 1/2 limone

30 g di pinoli

cannella in polvere

100 g di uvetta

3 cucchiai di pan grattato

1 noce di burro

zucchero a velo per decorare

Preparazione

Prima di tutto, bisogna immergere l’uva sultanina nell’ acqua per qualche minuto. Si puliscono le mele e si dividono in piccoli pezzi in una terrina. Si spreme il succo di mezzo limone e lo si distribuisce sulle mele, si unisce lo zucchero.

Si aggiungono i pinoli e l’uva sultanina sgocciolata e spremuta.

A piacere, mettere un po’ di cannella in polvere e amalgamare il composto. Lasciate che insaporiscano e nel frattempo preparate gli altri ingredienti.

Allargate il rotolo di pasta sfoglia e intanto in una padella fate scaldare un po’ di burro e fateci tostare il pangrattato, sempre rimescolando.

Spargere il pangrattato tostato al centro della pasta sfoglia per poi versarvi sopra il ripieno di mele.

Ripiegare la pasta su se stessa per formare lo strudel. Mettere lo strudel in una teglia a cuocere per 35 minuti a 180° in forno ventilato o a 190° in forno fisso.

Alla fine del tempo di cottura, togliete lo strudel di mele dal forno e cospargete con dello zucchero a velo. Lasciate che si raffreddi del tutto prima di tagliare la prima fetta.

