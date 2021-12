Il rapporto tra Soleil Sorge e Alex Belli è sempre al centro dell’attenzione, ogni parola o dichiarazione di troppo attira l’interesse del pubblico: scopriamo cosa è accaduto nelle scorse ore.

In questi ultimi giorni abbiamo visto i due protagonisti della sesta edizione molto più vicini di quanto pensavamo, ma come accade a tutte le “coppie” possono capitare imprevisti e colpi di scena: scopriamo cosa è avvenuto nelle scorse ore.

GF Vip, Soleil Sorge e Alex Belli: il terribile imprevisto

La “coppia artistica” della sesta edizione del Grande Fratello Vip, non finisce mai di sorprendere il pubblico di Canale 5, infatti, nelle scorse ore i due hanno avuto una brutta litigata per un motivo davvero sconcertante.

La produzione del programma ha organizzato un gioco dove i vipponi dovevano accogliere i nuovi arrivati ripercorrendo tutto ciò che è accaduto dall’inizio del reality, ma ad un certo punto Soleil si è alzata e se n’è andata, scatenando una forte reazione da parte di Alex Belli.

L’attore ha sbottato dicendo: “Tu hai mancato di rispetto andandotene. Non vedi mai le tue mancanze di rispetto, vedi sempre quelle degli altri.” L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è infuriata e ha precisato che non si alza sempre e va via, ma in quel momento lo ha fatto perché l’uomo non fa parlare mai nessuno: “Hai una mania di protagonismo che è stancante”.

In un momento di rabbia, l’attore l’ha chiamata “Amore mio del papà”. Una frase che ha attirato l’attenzione del pubblico, dato che a molti telespettatori è apparsa come un’espressione molto dolce, nonostante il furioso scontro che stava accadendo. Ma alla fine hanno chiarito? Scopriamolo.

Alex Belli e Soleil Sorge, dopo la feroce lite

La forte litigata ha allarmato i fan della coppia, ma niente paura i due hanno chiarito in veranda, nonostante entrambi continuino ad avere il loro pensiero che sembra non cambiare. Non hanno trovato un punto d’incontro, ma per non buttare tutto ciò che hanno costruito in questi ultimi mesi hanno deciso di voltare definitivamente pagina.

Questa è stata la loro prima litigata, anche se nelle scorse settimane hanno avuto un piccolo dibattito. Malgrado abbiano due personalità molto simili, su tanti aspetti sono differenti, ma la voglia di non rovinare il loro rapporto e chiarirsi ha vinto sulle loro piccole divergenze.