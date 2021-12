Alex Belli, si dichiara finalmente a Soleil: “Mi sono innamorato di te”

La storia tra Alex Belli e Soleil Sorge sta facendo sempre più discutere. Nelle scorse ore, il volto di Centovetrine si è lasciato andare ad una confessione inaspettata: scopriamo cosa è accaduto.

La puntata di ieri 29 novembre è stata davvero movimentata e senza dubbio ha scosso molto Alex Belli, infatti, subito dopo la diretta ha deciso di confessare i suoi sentimenti a Soleil Sorge. Ormai non ci sono più dubbi: scopriamo cosa sta accadendo.

Il bacio di Alex Belli e Soleil

Chi l’avrebbe mai detto che Katia Ricciarelli avrebbe fatto da cupido a Soleil Sorge e Alex Belli. Tra i due gieffini c’è stata complicità sin dal primo momento, ma nei giorni scorsi durante la serata del 27 novembre si sono baciati.

Un bacio che doveva essere “finto”, dato che stavano interpretando i protagonisti della Turandot messa in scena proprio dalla famosa soprano. Avevano parlato di “chimica artistica”, ma a quanto pare in quel momento qualcosa è scattato.

Dopo la diretta di ieri sera 29 novembre, Alex e Soleil hanno deciso di parlare e di confrontare i loro sentimenti. Loro hanno sempre confermato una bellissima amicizia, ma dopo quel bacio non è più così: scopriamo cosa hanno dichiarato.

La dolce confessione

Durante la notte Alex Belli e Soleil Sorge hanno finalmente ammesso di essere legati non da una semplice amicizia, ma da un forte sentimento. Il discorso è iniziato in sauna, dove Soleil ha confessato di essersi stranita quando l’uomo ha detto in puntata ‘Le telecamere non mi frenerebbero se io fossi interessato’.

Alex, dopo aver capito di aver quasi deluso la gieffina ha fatto una confessione davvero inaspettata, ammettendo tutto ciò che prova: “Quando tu ti allontani mi manca la terra da sotto i piedi e sto male, capisci? Allo stesso tempo vorrei fuggire da te, ma non riesco. L’altro giorno mentre guardavo i tuoi occhi mi è arrivata una scossa.”

Ovviamente il pensiero è andato anche su Delia, la moglie dell’attore: “Io per la prima volta stasera sono entrato in protezione, perchè non voglio far soffrire Delia.” Ma a quel punto, Belli si è lasciato completamente andare e ha finalmente rivelato: “Ti assicuro che se io mi sono innamorato di te è perché ho visto questa dolcezza dentro di te. E io amo questa tua sfaccettatura, come amo tutte le altre che hai, compreso la str***a”.

Dopo questa dichiarazione, ci aspettiamo che la situazione cambi completamente, probabilmente i due gieffini non tratterranno più le loro emozioni e questo non porterà ad un bel lieto fine con Delia Duran.