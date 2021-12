Colpo di scena al GF Vip 6, Soleil incinta di Alex Belli | “Povera Delia”

By

Un retroscena molto curioso quello accaduto nella sauna della casa più spiata d’Italia è accaduto tra Alex Belli e Soleil.

La coppia formata da Soleil Sorge ed Alex Belli sta rubando letteralmente la scena in questa sesta edizione del Grande Fratello Vip. Da quando si sono baciati al termine della Turandot, infatti, i due concorrenti si sono lasciati andare del tutto non ponendosi più limiti. L’ombra generata dalla gelosia di Delia Duran, infatti, è sempre più lontana con i due che non sarebbero più preoccupati.

Soleil e Alex sarebbero stati pizzicati insieme a parlare nella sauna della casa

Fra i tanti momenti chiave degli ultimi giorni, troviamo un sogno fatto da Alex Belli e che aveva come protagonista proprio la modella italo americana. L’attore, quindi, avrebbe approfittato di stare solo con la Sorge nella sauna per raccontarglielo

Così l’uomo avrebbe raccontato il sogno che aveva come protagonista Soleil:

“Devo dirti una cosa che è troppo importante ed io dico cos’è, ditemela. Se non mi dite che cos’è io non vengo. Guarda non possiamo dirtela ma fidati che è meglio che vieni. Vengo, poi son passati mesi ed io entro e dico, e allora? E te mi fai“.

Alex in realtà non sarebbe sposato con Delia Duran

Il racconto, quindi, è terminato con Alex che ha toccato la pancia della modella facendo intuire come nel sogno lei stesse aspettando un bambino. Un sogno che potrebbe essere stato innescato dalla loro forte alchimia la quale è stata notata anche dagli altri concorrenti del programma.

L’obiettivo dell’uomo, ovviamente, non era quello di fare innamorare la 27enne ma pian piano, esperienza dopo esperienza, i due hanno acquisito una complicità fuori dal comune. Ad aver fatto fare il passo decisivo, come detto, è stato quel bacio durante la Turandot diretta da Katia Ricciarelli, grande fan della coppia fra l’altro.

Belli che ha sognato Soleil incinta di lui #gfvip pic.twitter.com/cj5dkEV6RT — Våle🐍; MAMMAMIA (@Vale41229116) December 1, 2021

Belli si è detto convinto come quel bacio, misto al carattere dolce di Soleil, abbia contribuito a far nascere qualcosa di del tutto inaspettato ed incalcolabile. Difficile dire se i due arriveranno a diventare una coppia a tutti gli effetti e se dopo il rapporto durerà anche fuori dalla casa ma una cosa è certa, per ora i due sono davvero inseparabili.