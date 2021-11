Sapete chi è la nuova allieva di Amici, Elena Manuele? Sicuramente l’avrete già vista, ma non tutti sanno che tra lei e LDA c’è del tenero: scopriamo di più.

Nel corso del famoso talent di Maria De Filippi, abbiamo visto nascere amicizie ma anche storie d’amore. Nella scorsa edizione i protagonisti indiscussi sono stati proprio il cantante Sangiovanni e la ballerina Giulia Stabile. Quest’anno invece, la nuova coppia potrebbe essere formata dalla nuova allieva Elena e il figlio di Gigi D’Alessio, LDA: scopriamo cosa è accaduto tra i due.

Amici, Elena e LDA: è amore?

Elena Manuele è entrata a far parte della scuola di Amici da pochi giorni, ma già sta facendo molto parlare di sé. Non solo per il suo incredibile talento, ma anche per un retroscena clamoroso che riguarda anche LDA.

Il figlio di Gigi D’Alessio, nel daytime ha raccontato di averla conosciuta ai casting di Amici e di averle regalato un inedito. Una confessione che ha attirato l’attenzione di Maria De Filippi.

La conduttrice, nella scorsa puntata, ha chiesto ad entrambi se fossero impegnati sentimentalmente, ma i due allievi hanno risposto di essere single. Una domanda che è apparsa come se fosse quasi un trabocchetto, dato che la moglie di Maurizio Costanzo ha accennato un sorrisetto come per preannunciare la nuova coppia di Amici.

Secondo i telespettatori e il popolo del web, è evidente che tra i due ci sia del tenero, ma questo ancora non possiamo saperlo. Siamo certi che i due 18enni si vogliano concentrare sul loro percorso all’interno del talent di Canale 5, ma conosciamo meglio la nuova allieva di Amici 21.

Chi è Elena Manuele?

Elena Manuele, classe 2003, nata a San Gregorio di Catania, dove ha frequentato il Liceo Linguistico. Da quando era piccola, ha sempre amato l’arte del ballo e del canto. Nonostante la sua giovane età, lei ha già alle spalle una carriera fantastica costellata da grandi successi.

La sua prima esibizione risale a luglio 2014 a Ramacca, in un concorso nel quale ha trionfato. Ma non tutti sanno che ha partecipato anche ad alcuni programmi televisivi in passato come a Sanremo Young, dove ha vinto nel 2018.

Ha collaborato anche con grandi artisti, tra questi ricordiamo Marco Masini e Gino Paoli. Il suo sogno è sempre stato quello di essere una cantante. Senza dubbio il suo talento nella scuola di Amici 21 non è passato inosservato e siamo sicuri che riuscirà a dimostrare quanto vale.