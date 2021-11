LDA di Amici 21, tutto su di lui: età, altezza, fidanzata, ed Instagram

Luca D’Alessio, conosciuto come LDA, è uno dei concorrenti di questa nuova edizione di Amici. Ma conosciamo questo giovanissimo cantante italiano e scendiamo un po’ più nel dettaglio.

Il giovane cantante italiano si è fatto conoscere all’interno della scuola di Amici non solo per i suoi brani molto originali ma anche per il cognome che si porta dietro. Il ragazzo infatti è il figlio di Gigi D’Alessio il bravissimo cantante napoletano e all’occorrenza anche presentatore.

Un cognome per niente leggero da portare sulle spalle e per un artista emergente come lui sicuramente non è facile crearsi un nuovo personaggio e non essere paragonato al papà. Per Luca infatti non è stato facile soprattutto all’inizio di dover sempre dimostrare di essere diverso dal suo papà.

LDA, figlio di Gigi D’alessio

Nonostante questa difficoltà però a quanto pare il giovane talento pare che stia facendo di tutto per crearsi un identità completamente diversa da quella del padre. Sicuramente i pregiudichi ci saranno sempre ma Luca ce la sta veramente tutta.

In particolare però chi sta dando al giovane del filo da torcere è proprio uno dei giudici del programma Anna Pettinelli che fin da subito ha cercato di mettere in difficoltà il cantante. Nonostante però i diversi ostacoli Luca sembra rispondere bene alla pressione tanto che già si è aggiudicato l’approvazione del pubblico.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ⚡️LDA💛 (@lucadalessio_real)

Attualmente infatti il cantante sembra aver riscosso un ottimo successo tra il pubblico, soprattutto con il suo inedito “Quello che fa male” dove in tanti cantano già a memoria il suo brano. La sua passione per la musica però è nata quando lui era molto piccolo, iniziando infatti a cantare le canzoni del suo papà per poi interfacciarsi con quelle di Adriano Celentano fino a cantare i brani del suo cantante preferito Justin Bieber.

LDA vita privata e Instagram

Quello che in molti non sanno è che LDA è il figlio di Gigi D’Alessio e la sua prima moglie Carmela Barbato. Il giovane di soli 18 anni, prima di presentarsi ad Amici, viveva a Napoli con sua mamma, il fratello e la sorella. In particolare LDA pare che abbia un ottimo rapporto sia con la mamma che con il suo papà Gigi tanto che i due hanno collaborato insieme anche ad un brano.

Come ogni ragazzo della nuova generazione anche LDA è molto legato ai social in particolare infatti sul suo profilo privato di Instagram condivide spesso con i suoi amici momenti della sua vita quotidiano. Pare però che l’ultimo post postato dal giovane sia riferito proprio all’entrata ad Amici. Attualmente però di LDA non si sa se abbia una relazione o meno.

Come ogni ragazzo della nuova generazione anche LDA è molto legato ai social in particolare infatti sul suo profilo privato di Instagram condivide spesso con i suoi amici momenti della sua vita quotidiano. Pare però che l’ultimo post postato dal giovane sia riferito proprio all’entrata ad Amici. Attualmente però di LDA non si sa se abbia una relazione, da quello che si percepisce dal suo social non lo sappiamo.

Il suo profilo social è facilmente raggiungibile cercando il suo nome proprio su Instagram.