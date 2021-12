Lulù Selassié ha attirato l’attenzione del pubblico soprattutto per le sue bellissime labbra carnose. Ma come sarebbe se non fosse ricorsa alla chirurgia estetica? scopriamolo.

Tra le protagoniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip c’è anche Lulù Selassié. Negli ultimi mesi la principessa etiope è stata molto criticata soprattutto per l’uso eccessivo della chirurgia: scopriamo di più.

Lulù Selassié: la chirurgia

La partecipazione di Lulù Selassie al Grande Fratello Vip, insieme alle sorelle Jessica e Clarissa, non è affatto passata inosservata al pubblico. Senza dubbio la principessa etiope ha attirato l’attenzione dei telespettatori in pochissimo tempo.

Non solo per il flirt con il giovane nuotatore, Manuel Bortuzzo, ma anche per il suo stravagante look e per i ritocchi a cui si è sottoposta negli scorsi anni. In tantissimi l’hanno criticata per l’uso eccessivo della chirurgia sul suo viso. Anche il vippone Alex Belli le ha consigliato di mostrarsi il più naturale possibile.

E’ stata lei stessa a rivelare i suoi interventi estetici, che ha fatto proprio nello studio del noto chirurgo Giacomo Urtis attuale concorrente del Grande Fratello Vip. Ma quale sarebbe il suo aspetto se avesse le labbra meno gonfie? scopriamolo.

La principessa etiope se avesse avuto le labbra meno gonfie: il prima e il dopo

Confrontando le foto del passato, abbiamo notato che Lulù Selassié nel corso degli anni è cambiata tantissimo. Oltre ad aver perso peso, le sue labbra sono eccessivamente gonfie. La principessa è davvero una bella ragazza e per molti è davvero un gran peccato non ammirare il suo volto al naturale.

Proprio per questo, sul web è diventato virale un video in cui un utente le modifica rimpicciolendole e rendendole molto più naturali. Ora vi mostreremo il risultato, con la stessa immagine ma con un piccolo cambiamento sulle labbra. La differenza sul suo viso è notevole:

Ma il motivo per cui Lulù è ricorsa a questo tipo di interventi fa davvero commuovere. Lei è una ragazza molto fragile, purtroppo da bambina ha subito anche bullismo da parte dei suoi compagni di scuola. Quando è cresciuta si è affidata alla chirurgia che l’ha aiutata a combattere le sue insicurezze e ad amarsi.