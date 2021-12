Nella sesta edizione del Grande Fratello Vip abbiamo assistito a vari scontri, tra questi i tantissimi battibecchi tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié: scopriamo cosa è successo nelle scorse ore.

Lulù Selassié, è senza dubbio la protagonista indiscussa della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Il suo flirt con il giovane nuotatore Manuel Bortuzzo ha attirato l’attenzione del pubblico, ma a quanto pare il loro rapporto non sembra più quello di prima: scopriamo il motivo.

GF Vip, la feroce scenata di gelosia di Lulù Selassié

Lulù Selassié, una delle concorrenti del Grande Fratello Vip, più discusse di sempre. Da quando ha intrapreso “un’amicizia speciale” con Manuel Bortuzzo, il suo percorso non sembra andare nei migliori dei modi.

Purtroppo il comportamento della principessa ha rovinato la complicità che c’era all’inizio tra loro. Il nuotatore ha sempre chiesto di rispettare i suoi spazi e di fargli vivere questa avventura in completa serenità, ma così non è stato. In diverse occasioni hanno litigato per l’eccessiva gelosia da parte della principessa.

Manuel ha cercato in tutte le maniere di allontanarla, anche a volte sbagliando, ma ogni tentativo sembra non servire. Nelle scorse ore è accaduto un altro episodio che ha scatenato un’altra gigante polemica, ovvero, Lulù ha manifestato tutta la sua gelosia perché il giovane nuotatore ha dato il bacio del buongiorno a Sophie e non a lei.

Lui è completamente esploso dicendo:

“Io mi faccio i ca**i miei, tu ti fai i tuoi. Non rompere il ca**o, ma che vuoi? Il bacino a Sophie e non a te? Sono battute pesanti del caz**, che a me fanno schifo.”

In molti hanno trovato il comportamento di Manuel sbagliato, ma allo stesso tempo alcuni telespettatori hanno compreso la sua reazione.

Lulù Selassié, la prossima eliminata?

Come vi abbiamo già anticipato, Lulù Selassié non è tra le concorrenti più amate dal pubblico, a causa del suo comportamento che spesso risulta infantile e fuori luogo. Nella scorsa puntata anche il conduttore ha avuto da ridire sul suo atteggiamento.

Inoltre, si vocifera che Signorini vorrebbe a tutti i costi l’eliminazione della principessa, perché lei starebbe influenzando negativamente l’immagine di Manuel Bortuzzo. A rivelare questa indiscrezione è stato proprio il profilo Twitter Agent Beast.

Nelle scorse settimane, Manuel Bortuzzo alla battuta di Katia Ricciarelli:

“Se esce Lulù potresti rimanere vedovo”, lui ha risposto con “Magari!”. Senza dubbio il futuro della principessa etiope all’interno del reality è veramente incerto.