Altro che Manuel Bortuzzo, Lulù Selassiè si sarebbe avvicinata pericolosamente a Gianmaria Antinolfi nelle ultime settimane.

Al Grande Fratello Vip sembra arrivata la stagione degli amori, non solo Alex Belli e Soleil Sorge, anche Gianmaria Antinolfi e Lulù Selassiè si sarebbero notevolmente avvicinati nell’ultimo periodo. I due, infatti, si sarebbero addirittura scambiati una promessa con l’imprenditore napoletano che gli ha confidato, nel caso dovesse essere eliminata, che gli scriverà.

Gianmaria Antinolfi si è avvicinato molto a Lulù dopo essere stato cacciato da Soleil

La principessa, dunque, per tutta risposta avrebbe baciato affettuosamente il ragazzo augurandosi che sia vero e che non sparirà nel nulla se le loro strade all’interno del reality dovessero separarsi. Gianmaria, infatti, vedrebbe in Lulù una sorella minore da proteggere. Il video della promessa, inoltre, è stato ricaricato su Twitter dove ha ricevuto parecchi consensi da parte dei fan del programma.

Secondo i telespettatori, infatti, il rapporto nato fra i due sarebbe uno dei pochi realmente autentici che si vedono all’interno del programma. Ovviamente anche tra loro però non sono mancati siparietti a dir poco piccanti. Negli scorsi giorni, infatti, appena Antinolfi si è avvicinato alla principessa etiope, quest’ultima si è abbassata una bretella del top.

Le sorelle Selassiè sono le nipoti dell’imperatore dell’Etiopia

Sappiamo, quindi, come a Lulù piaccia mostrarsi ed apparire. Nonostante queste premesse ci sarebbe qualcuno che non crede ai sentimenti di Antinolfi, ossia Jessica Selassiè. La sorella di Lulù, infatti, gli avrebbe persino lanciato una frecciatina, dicendogli di tornarsene da dove è venuto, ossia dalla camera di Soleil.

L’uomo, inoltre, avrebbe voluto passare la notte in compagnia della Selassiè ma ancora una volta a mettere i bastoni fra le ruote all’imprenditore è stata Jessica. La ragazza, quindi, gli avrebbe detto come non intende cedergli il suo letto per nessun motivo. A riportare la pace ci ha pensato Katia Ricciarelli che sdrammatizzando ha proposto di mandare a dormire Antinolfi con un altro uomo.

La storia avrebbe incuriosito anche la new entry della casa, Patrizia Pellegrino, la quale ha chiesto come mai se ne andato da camera di Soleil. Le due Selassiè, infine, hanno spiegato come i due avevano litigato pesantemente con la Sorge che ha intimato all’imprenditore di andarsene al più presto.