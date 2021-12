Gianmaria provoca Soleil e mette la testa proprio lì | “Fuori dalla porta!”

Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge hanno avuto un flirt in passato e sicuramente sono legati da un rapporto diverso rispetto agli altri concorrenti: scopriamo cosa è accaduto nelle scorse ore.

I due si conoscono da diversi anni e all’interno della casa del Grande Fratello Vip non mancano di certo le battute o scene divertenti. Ma dopo quello che è accaduto nelle scorse ore tra loro ha scatenato una gigante polemica: scopriamo di più.

GF Vip, Soleil Sorge e Gianmaria di nuovo uniti

Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi sono i protagonisti della sesta edizione del reality di Alfonso Signorini. Sin da subito hanno attirato l’attenzione del pubblico e del conduttore per la loro storia avuta qualche anno fa.

La loro relazione però non finì bene. L’imprenditore campano è famoso per i suoi flirt con donne famose, proprio per questo, diverse volte è stato accusato di creare “storielle” solamente per visibilità.

Attualmente tra Soleil e Gianmaria non c’è nessun tipo di tensione, il clima della casa li ha fatti riappacificare, infatti, nelle scorse ore sono stati protagonisti di una scena che confermerebbe che il loro rapporto si è ricucito e i loro scontri fanno solamente parte del passato: scopriamo cosa è accaduto.

Il gesto che ha fatto infuriare il web

Soleil Sorge, è la concorrente perfetta del Grande Fratello Vip: divertente, esplosiva e schietta. Con la sua energica personalità fa scoppiare tantissime dinamiche ed è proprio quel che ci voleva in quest’edizione.

Spesso viene attaccata per i suoi modi, ma senza dubbio rimane la favorita del pubblico. Lei ama prendersi in giro, soprattutto per quanto riguarda il suo decolleté. Anche gli altri concorrenti della Casa più spiata d’Italia ironizzano su questo fatto.

Nelle scorse ore, Soleil ha preso due teste di verza e le ha messe sotto la maglietta, facendo finta di avere un seno prosperoso e mentre scherzava con Gianmaria, l’uomo ha messo la sua faccia proprio lì.

Una scena divertente che però ha fatto infuriare il web, quando lei ha preso la verdura e l’ha lanciata addosso al vippone. In tantissimi hanno trovato questo gesto di pessimo gusto, infatti, non sono mancati i commenti del tipo: “Fuori dalla porta”, “Con il cibo non si gioca” oppure “Si è rovinata all’ultimo lanciando le verdure.”

