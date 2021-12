Soleil Sorge a cuore aperto. La gieffina racconta del terribile lutto che l’ha segnata particolarmente e di come questa drammatica perdita abbia cambiato per sempre la sua vita.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si confessa e racconta di un terribile lutto vissuto da ragazzina che l’ha segnata per sempre. Il racconto drammatico della Sorge ha lasciato tutti senza parole.

Soleil Sorge commuove i fan

Soleil Sorge è senza dubbio la protagonista indiscussa del Grande Fratello Vip 6, il reality condotto da Alfonso Signorini che continua a riscuotere grande consenso popolare ogni settimana sempre di più. La Sorge che si è fatta conoscere ai telespettatori per la sua partecipazione a Uomini e Donne come corteggiatrice di Luca Onestini, si sta mostrando adesso nel reality più famoso d’Italia con il suo carattere forte ma allo stesso tempo anche con le sue molteplici fragilità.

Da settimane è al centro dell’attenzione per il triangolo amoroso con Delia Duran e Alex Belli, situazione questa che la sta turbando particolarmente al punto di aver espresso più volte il desiderio di abbandonare il reality. La bella gieffina si porta dentro un peso che da anni rende il suo cuore triste: un terribile lutto l’ha segnata particolarmente e ancora non è riuscita a superare del tutto l’episodio drammatico che ha vissuto.

Il racconto drammatico della gieffina sconvolge la casa del GF

Protagonista indiscussa del Grande Fratello Vip 6, Soleil Sorge si sta facendo conoscere dai telespettatori non solo per la sua ironia e per il suo carattere vivace e peperino ma anche per le sue debolezze. Proprio nel bunker di Cinecittà, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è aperta raccontando di un episodio drammatico che ha vissuto e di un lutto che ancora oggi non è riuscita a superare del tutto.

La Sorge ha parlato pubblicamente e per la prima volta, della morte dell’ex fidanzato Kevin deceduto a causa di una overdose. Il rammarico dell’influencer è quello di non essere riuscita a salvare il suo amore che stava vivendo un periodo difficile e che nonostante la riabilitazione forzata, purtroppo non è riuscito a sconfiggere questa terribile dipendenza.

La morte di Kevin ha segnato Soleil e ha cambiato per sempre il suo approccio alla vita ma soprattutto nelle relazioni con gli uomini. Nonostante il dramma vissuto, la gieffina che è una donna forte, vuole lanciare comunque un messaggio positivo e cioè che chi è vittima delle dipendenze deve farsi aiutare per tornare al più presto a condurre una vita normale.