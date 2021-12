Gf Vip 6, Soleil incontenibile: “Ho il c**** girato” | Poi demolisce tutti

Al Gf Vip 6, Soleil Sorge è stanca di non poter manifestare liberamente i suoi sentimenti per Belli e si sfoga con Manila Nazzaro lasciando trapelare alcuni dettagli sulla vicinanza tra i due.

La coppia nata al Gf Vip 6, benché Belli continua a sostenere che si tratti soltanto di un’amicizia, ha avuto il primo vero scontro.

Gf Vip 6: lo scontro tra Belli e Soleil

Ormai possono essere considerati come i protagonisti indiscussi del Gf Vip 6. Si tratta di Soleil Sorge ed Alex Belli che, con la loro storia d’amicizia (o d’amore) sta facendo fare ascolti alla trasmissione.

Le ultime vicende, hanno visto la coppia sempre più vicina, nonostante l’ingresso in casa, la settimana scorsa, di Delia. La moglie di Belli lo aveva redarguito circa alcuni atteggiamenti che proprio non le andavano giù. L’attore si era mostrato convinto ma, nei fatti, ha agito in tutt’altra maniera. L’ultima lampante conferma della sua attrazione per Soleil, si è avuta durante la messa in scena de La Turandot, in cui ha baciato con vera passione l’influencer.

Quest’ultima, recentemente, si è mostrata stanca di non poter mostrare liberamente i suoi sentimenti e, in una conversazione con Manila Nazzaro, ha rivelato alcuni ulteriori dettagli.

La rivelazione di Soleil

Dopo aver avuto uno scontro con l’attore, Soleil si è sfogata con Manila Nazzaro. Il motivo della lite è stato futile all’inizio. La produzione aveva chiesto ai concorrenti del Gf Vip 6 di raccontare i primi 70 giorni vissuti nella casa e l’attore avrebbe monopolizzato la scena, incaricandosi del ruolo di conduttore.

L’influencer ha rinfacciato a belli che, il bacio de La Turandot era vero e proprio, con tanto di lingua. L’attore, invece, durante la prima serata di lunedì, ha negato tutto.

Confidandosi con la Nazzaro e la Ricciarelli, Soleil ha poi affermato che tra lei e Belli sono accadute delle cose di cui lui è a conoscenza ma invece non dice nulla perché vuole coprirsi. L’influencer ha sostenuto che Belli le ha mancato di rispetto ma anche di onestà intellettuale. Sulle prime, lei credeva fosse un’amicizia ma lui ha iniziato a volere complicità.

Ora fa quello distaccato e vuol far passare che è lui che è distante da me. A me ha ammesso che tra noi c’era qualcosa e ora vuole dimostrare che non è così.

Soleil ha concluso dicendo che, dopo la litigata, per Alex non ci sarà più trippa per gatti. Staremo a vedere cosa succederà.