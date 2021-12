Diversi fan del Grande Fratello avrebbero notato una somiglianza incredibile fra Soleil Sorge e l’ex moglie di Alex Belli, Katarina Raniakova.

Il rapporto fra Soleil Sorge ed Alex Belli nelle ultime settimane si è intensificato sempre di più al punto che i due si sarebbero persino baciati. Insomma nel cuore dell’attore ormai sembra esserci spazio solamente per la ragazza italo americana lasciando Delia Duran alla porta.

Alex e Soleil si sarebbero baciati negli ultimi episodi del Grande Fratello Vip

I più maliziosi però avranno notato un particolare in Soleil che avrebbe attirato l’attenzione dell’uomo. Oltre ad un’alchimia pazzesca e un carattere che a detta dell’ex concorrente di Temptation Island sarebbe molto dolce, la Sorge è una copia spuntata della sua ex moglie: Katarina Raniakova.

Dal 2013 al 2017 Alex Belli è stato sposato con Katarina Raniakova

Per i fan del reality, quindi, Soleil sarebbe un rimpiazzo del precedente matrimonio di Belli. Per chi non lo sapesse l’uomo sposo la modella slovacca nel 2013 e dopo 4 anni, in cui sembravano non esserci problemi, di comune accordo i due si separarono. Ad aver influito sulla separazione sembra esserci stata anche la partecipazione di Alex all’Isola dei Famosi nel 2015.

All’epoca, infatti, l’uomo assunse un comportamento per certi versi molto simile ad oggi, invaghendosi di un’altra concorrente. Nello specifico parliamo di Cristina Buccino, la cui storia fu confermata dallo stesso protagonista del tradimento. Insomma il lupo perde il pelo ma non il vizio e a farci le spese, in questo caso, potrebbe essere Delia Duran.

Nonostante alcuni tentativi da parte di quest’ultima di salvare la loro relazione richiamando Alex all’ordine e affrontando anche Soleil in alcuni casi, quest’ultimo si è lasciato andare. Insomma nel caso il rapporto con la Sorge si concretizzasse il tutto potrebbe sembrare quasi una chiusura del cerchio.

Da Katerina sono iniziati i primi flirt nei reality e con Soleil, la quale è identica e precisa alla slovena, potrebbero concludersi. Ricordiamo, inoltre, che a pochi mesi dall’inizio del programma proprio quest’ultima mise in guardia Delia ricordandogli come il suo ex marito non era nuovo a questo tipo di “scappatelle”. Non resta, quindi, che aspettare e scoprire nei prossimi episodio del Grande Fratello Vip come si evolverà la storia fra i due “amici”.