Giucas Casella ha confessato agli altri concorrenti, durante una discussione, di aver visto Soleil sotto la doccia l’altro giorno.

Un siparietto a dir poco piccante quello che ha coinvolto il mago Giucas Casella e la modella italo americana Soleil Sorge. Durante la colazione, infatti, Katia Ricciarelli stava spiegando a Soleil come aumentare il volume del seno quando l’uomo ha confessato di aver visto tutto e che Soleil non ha bisogno di certi “trucchetti”.

Soleil Sorge avrebbe mostrato per errore il suo seno a Giucas Casella

La soprano nello specifico ha detto: “Guarda, anche tu col capezz*** alza il volume. No scusa non funziona perchè non ce l’hai“. Soleil avrebbe risposto in maniera ironica dicendo che quello è l’unica cosa che ha. Ad interrompere le risate del gruppo ci ha pensato l’esclamazione di Giucas Casella, il quale sedeva proprio difronte le due donne: “E’ bello, bello veramente. L’ho visto ieri ti ricordi? E’ stato un incidente“.

Alex Belli in realtà non sarebbe sposato con Delia Duran

Parlando proprio dell’episodio, esso si era svolto un sabato sera, giorno in cui i concorrenti si divertono ballando. Una serata vissuta nella più totale serenità è che ha visto i membri della casa per una volta uniti e non protagonisti di un litigio. Una tranquillità solo apparente però se pensiamo che solo un giorno prima c’è stata una clamorosa rivelazione ossia come Delia Duran ed Alex Belli non siano sposati.

Questa notizia ha sicuramente tranquillizzato Soleil che adesso si sente molto più libera nell’approcciare l’attore. Per questo motivo la donna si è resa protagonista di una doccia sensuale che a avrebbe ammirato anche lo stesso illusionista. Probabilmente, come detto dallo stesso Casella, l’episodio è stato solamente un caso, infatti, l’obiettivo della Sorge era palesemente Alex.

Un tentativo di catturare le attenzioni dell’attore, dunque, fallito miseramente, in compenso però abbiamo avuto una delle scene più imbarazzanti e divertenti finora di questo Grande Fratello Vip 6. Ovviamente, infine, Giucas ha solamente scherzato sull’accaduto, consapevole che si è trovato al posto giusto al momento sbagliato e come non fosse decisamente lui il destinatario del “messaggio” hot.