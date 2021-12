Soleil Sorge ha accusato Alex Belli di averla baciata con la lingua durante la Turandot messa in scena dai concorrenti del Gf Vip.

Alla fine anche la coppia più chiacchierata del Gf Vip, quella composta da Alex Belli e Soleil Sorge, ha dovuto affrontare la loro prima crisi. Una lite quasi inaspettata se si pensa come sono affiatati i due. Proprio questa loro complicità, infatti, aveva dato molto fastidio alla compagna dell’attore, Delia Duran.

Durante l’ultima puntata del Gf Vip Soleil ed Alex Belli hanno litigato

Nonostante alcuni tentativi di far rinsavire l’uomo quest’ultima ha dovuto arrendersi dinanzi all’evidenza: Alex non riesce a fare a meno di Soleil. La Sorge, quindi, al termine del tanto chiacchierato Turandot diretto da Katia Ricciarelli avrebbe detto due paroline al suo spasimante. L’accusa, in questo caso, è stata quella di essersi messo al centro dell’attenzione non lasciando parlare gli altri.

La modella ha accusa l’attore di avere manie di protagonismo

Sorge, infatti, avrebbe detto ad Alex di soffrire di manie di protagonismo e che è sembrato un persona falsa per tutto questo tempo. Persino il tanto chiacchierato bacio in realtà ha creato diversi polemiche. La modella italo americana, infatti, avrebbe rivelato un retroscena a dir poco clamoroso alla stessa soprano.

Queste le parole di Soleil:

“Durante la Turandot dovevamo fare un bacio normalissimo senza nulla è venuto e ci ha messo la lingua. Poi cosa fa in puntata? Ah no infatti, perché c’è stata la lingua? Non c’era la lingua. Continuava a fare cose proprio mancando di rispetto all’onestà intellettuale a quel che è stato quando in realtà si poteva parlare tranquillamente senza nessun tipo di problema. Evidentemente la coda di paglia c’era e quindi per quello è andato in protezione“.

Soleil, quindi, avrebbe detto agli altri concorrenti del Gf Vip come non sopporta più Belli perché ha iniziato a vedere delle cose molto diverse rispetto ai primi tempi. Insomma una vera e propria accusa di incoerenza, un pò come successe già con Delia Duran la quale si scagliò duramente contro suo marito durante la diretta del programma. Difficile, dunque, immaginare se tra i due ci sarà una riappacificazione.