Alex Belli e Soleil Sorge sarebbero stati visti dalle telecamere del Grande Fratello Vip mentre si lasciavano andare ad effusioni romantiche decisamente spinte.

Gli indizi sulla presenta tresca amorosa fra l’attore Alex Belli e la modella italo americana Soleil Sorge si fanno sempre più evidenti. Dopo il bacio in diretta tv, infatti, è come se qualcosa fra i due fosse scattato e nei giorni a seguire si sono avvicinati sempre di più. Insomma una situazione opposta rispetto quanto promesso dall’uomo a sua moglie, Delia Duran.

Soleil Sorge sarebbe nata nel 1997 a Los Angeles

Infatti già da domenica i due si sarebbero lasciati andare ad una serie di coccole che di certo non sono passate inosservate agli occhi dei fan più maliziosi del programma. Lo scorso venerdì, infatti, la moglie di Belli era entrata nella casa di Cinecittà per un confronto con suo marito.

Nello specifico Delia ha spiegato all’uomo come certi atteggiamenti assunti dentro la casa l’hanno ferita non poco. Alex, quindi, avrebbe tranquillizzato la sua compagna spiegandogli come lui e Soleil sono solo amici e che non deve preoccuparsi. Peccato però, come detto, che questa promessa sembra essere stata infranta.

Delia Duran si sarebbe detta pronta a lasciare suo marito

Hanno fatto rapidamente il giro del web le immagini che ritraggono Soleil e Belli a letto e, a giudicare dai movimenti sotto le lenzuola, il timore è che i due siano andati oltre il bacio. Vedremo, quindi, quale sarà la risposta della Duran la quale ha fatto già sapere come sia delusa dal comportamento di suo marito.

Lei, infatti, non avrebbe mai pensato ad una simile incoerenza da parte di Alex. Inoltre, la redazione avrebbe fatto rivedere la scena alla stessa Soleil che si è morsa il labbro dall’imbarazzo. Un gesto, quello della modella, che vale più di mille parole e dimostra come la ragazza sia “colpevole”.

vi ricordo di salvare la mia bambina clarissa così potrà continuare a stare sotto le coperte con sua moglie capito SALVATE CLARISSA #gfvip

pic.twitter.com/v90R9MYFYu — drama (@remocesenatico) November 28, 2021

Vedremo, quindi, se alla fine Alex Belli e Delia Duran si lasceranno davvero prima del termine della trasmissione. Persino Katia Ricciarelli, infine, avrebbe detto ai due amanti di lasciarsi andare avendo visto nei loro occhi un’alchimia che difficilmente si trova nelle coppie.