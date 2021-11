Alfonso Signorini perde le staffe con Lulù e la caccia dal programma. Delirio al GF Vip 6.

Terremoto al Grande Fratello Vip 6: Alfonso Signorini arrabbiatissimo, inveisce contro Lulù Selassié. Scontro in diretta. Vediamo nei dettagli che cosa è accaduto.

Alfonso Signorini adirato con Lulù

Ieri sera è andata in onda un’altra puntata del GF Vip 6, il reality condotto da Alfonso Signorini che sta piacendo tantissimo ai telespettatori. I protagonisti di quest’anno con le loro dinamiche stanno incuriosendo particolarmente il pubblico che aspetta con ansia i due appuntamenti settimanali per vedere come evolvono le vicende nel bunker di Cinecittà. L’ultima puntata è stata davvero scoppiettante e ricca di colpi di scena.

Dopo aver parlato del triangolo amoroso formato da Soleil, Alex Belli e Delia Duran, Alfonso Signorini ha voluto sorprendere altre tre concorrenti, le sorelle Selassié, preparando per loro una meravigliosa sorpresa. Qualcosa però è andato storto e il conduttore ha perso le staffe in diretta gridando brutalmente contro Lulù. Quello che è accaduto te lo raccontiamo noi.

“Non ti voglio, quella è la porta”, Alfonso Signorini su tutte le furie

L’ultima puntata del Grande Fratello Vip 6 ha riservato tantissime sorprese. Le due sorelle Selassié, Clarissa e Lulù, si sono ritrovate in uno scontro faccia a faccia in nomination. La più grande delle tre principesse, Lulù, non ha preso molto bene la notizia e quando ha scoperto che lei o la sorella sarebbero potute uscire dal gioco, in diretta, si è alzata, si è recata in bagno e si è chiusa insultando tutti.

I coinquilini hanno cercato di farla ragionare e di riportarla in salotto ma non c’è stato nulla da fare. In diretta si è sentito lo sfogo della principessa Selassiè che ha iniziato a sparare parolacce a raffica. Il conduttore, Alfonso Signorini ha perso la pazienza e ha inveito contro Lulù affermando che è stata un grandissima maleducata e che nel suo programma espressioni così colorite come quelle uscite dalla sua bocca sono inaccettabili.

Il presentatore ha poi intimato alla giovane di lasciare il reality perché persone così nel suo programma non ci devono essere. Dopo un momento di delirio, la princess è ritornata in sé e ha chiesto scusa ad Alfonso e al pubblico. Nonostante l’episodio increscioso, il pubblico ha premiato la maggiore delle Selassiè e proprio Lulù ha vinto lo scontro contro Clarissa che è stata invece eliminata dal reality.