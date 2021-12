By

Ormai non si parla d’altro a Mediaset è tempo di cambiamenti, infatti, non è proprio un bel periodo per Federica Panicucci, la decisione di Pier Silvio Berlusconi l’ha sconvolta: ecco cosa è successo.

Il Natale porta sempre tante sorprese e novità, purtroppo per la conduttrice di Mattino 5 è arrivata davvero una pessima notizia che sconvolgerà il suo lavoro. Tantissimi telespettatori sono rimasti delusi da questa decisione: scopriamo di cosa si tratta.

Il futuro Federica Panicucci a Mediaset

In questi ultimi giorni le voci sul futuro di Federica Panicucci a Mediaset fanno sempre più preoccupare i telespettatori. Ma non è l’unica ad affrontare questo periodo buio, perché anche il programma pomeridiano di Barbara D’Urso rischia grosso.

Nelle scorse ore, a confermare le indiscrezioni di questi giorni, ci ha pensato il noto giornalista Francesco Canino che tramite il suo profilo Twitter ha rivelato che la conduttrice campana durante le feste natalizie sarà sostituita da Simona Branchetti.

Gli ascolti di Pomeriggio Cinque di quest’ultimo periodo non hanno portato a buoni risultati, ma non sarà un addio, perché la D’Urso la rivedremo a partire da gennaio. Invece, per quanto riguarda Federica Panicucci la situazione è molto più complicata: scopriamo di più.

L’addio a Mattino 5

Secondo le ultime indiscrezioni, a differenza di Barbara D’Urso che dopo le feste natalizie tornerà, Federica Panicucci dovrà dire addio a Mattino Cinque. Una notizia che ha sconvolto milioni di telespettatori affezionati alla bellissima e talentuosa conduttrice.

Questo non vuol dire che non la vedremo più nel piccolo schermo, perché per lei ci sono in ballo tantissimi progetti. Addirittura si vocifera che sarà al timone della prossima edizione de La pupa e il secchione e viceversa.

Un’esperienza totalmente diversa, ma sarà comunque una bella sfida per la Panicucci. Le novità non sono finite qui, perché Mattino Cinque e Pomeriggio Cinque cambieranno nome, ma gli argomenti rimarranno gli stessi e continuerà a non esserci il tema “gossip”.

Questi cambiamenti senza dubbio stravolgeranno i telespettatori, soprattutto l’addio di Federica Panicucci al suo amato programma. Ma siamo sicuri che il pubblico non rimarrà deluso, intanto Pier Silvio Berlusconi sta puntando tutto su Simona Branchetti che ci sorprenderà grazie alla sua incredibile professionalità.