Dei momenti a dir poco imbarazzati si sarebbero verificati nello studio di Mattino Cinque quando la conduttrice Federica Panicucci si è resa protagonista di un piccolo “scivolone”. Il tutto si sarebbe verificato mentre la conduttrice, insieme a diversi ospiti, stavano esaminando il caso di Yara Gambirasio. La gaffe è iniziata quando proprio uno di quest’ultimi ha citato la consulenza del genetista Capra.

Federica Panicucci vive nella splendida City Life di Milano

La Panicucci, quindi, con tutta probabilità non conoscendo l’uomo in questione, avrebbe richiamato all’ordine i proprio ospiti dicendo “Carmelo ti prego di non offendere nessuno“. Quest’ultimo ovviamente, in evidente imbarazzo, si sarebbe giustificando come non stia offendendo nessuno per poi proseguire il suo discorso. Solamente così, quindi, la conduttrice si è resa conto del piccolo errore commesso.

La conduttrice è impegnata con l’imprenditore Marco Bacini

“Oddio, no. Tu ci credi che io non avevo capito?! Scusami. Mi devo scusare. Pensavo che tu lo stessi offendendo e invece si chiama davvero così. Chiedo scusa” con queste parole, quindi, la Panicucci avrebbe chiuso il discorso. Neanche a dirlo la gaffe in breve ha fatto il giro di tutti i social network diventando virale. Questa, inoltre, non è la prima volta che Federica viene presa di mira per un proprio scivolone.

Ad esempio al termine di un altro episodio di Mattino Cinque, la conduttrice aveva dato appuntamento alla sera per visionare Quarto Grado, il programma di cronaca attuale presentato da Gianluca Nizzi, dimenticandosi come quella sera in programma vi era la trasmissione del film “Il re dei re“. Dal backstage, quindi, avrebbero fatto notare l’errore e ancora una volta Federica Panicucci è stata costretta a scusarsi con i telespettatori.

Fra una trasmissione e l’altra, quindi, la donna passa le giornate nella sua lussuosa casa della “city life” di Milano. Una vera e propria reggia che come balcone sembra avere un giardino, adorato dai figli della conduttrice che passano lì la maggior parte del proprio tempo libero. Infine, dopo la separazione dal primo marito, Federica ha trovato di nuovo l’amore nell’imprenditore Marco Bacini.