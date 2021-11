Federica Panicucci a 19 anni, “Non è lei” | Quanti ritocchi si è fatta

All’epoca del primo provino per entrare nel mondo dello spettacolo Federica Panicucci era completamente diversa nell’aspetto.

Nelle ultime settimane, ospitata a Verissimo, Federica Panicucci ha potuto riguardare il provino che fece a 19 anni per provare ad entrare nel mondo della televisione. Il filmato, ovviamente, è diventato virale in pochi giorni con molti fan del programma che avrebbero sottolineato il grande cambiamento fisico avuto dalla showgirl negli anni.

Federica Panicucci è stata spesso criticata per i molti ritocchini a cui si è sottoposta

Tornando al provino, qui, Federica, visibilmente emozionata, è sembrata molto insicura ma allo stesso tempo ansiosa di aver un’opportunità per realizzare il suo sogno come possiamo vedere:

“Ho esperienze di pubblicità, servizi di foto e cose così ma in televisione niente. Ci sono parecchie cose che mi piacerebbe fare, adesso non so di preciso, vabbè magari qualcosa tipo presentare o valletta, cose del genere. Non voglio dire chissà che cosa perché non mi sembra il caso“.

Al termine del servizio, inoltre, Federica Panicucci ha ammesso sorridendo come in realtà non sapeva fare niente all’epoca scatenando gli applausi del pubblico. Come detto però i più maliziosi hanno notato come all’epoca era totalmente diversa da come appare oggi a cominciare dai capelli e dalla pelle, entrambi schiariti.

La conduttrice ha già avuto due figli dal precedente matrimonio

Spesso, infatti, quest’ultima è stata attaccata dai suoi detrattori che l’hanno soprannominata “Barbie Over”. Tra le operazioni di cui si è venuto a conoscenza spicca un rigonfiamento delle labbra, una modifica delle palpebre e della forma degli occhi. Non solo, come molte altre star del mondo della televisione la donna ha anche appiattito diverse rughe.

Persino i denti, definiti troppo bianchi, avrebbero suscitato qualche dubbio. Insomma non si hanno effettivamente certezze su quanti ritocchini abbia saputo la Panicucci ma di certo i suoi capelli sono naturali al 100%. Fin dal suo debutto, infatti, la donna ha sempre avuto una folta chioma spesso invidiata sia dal pubblico da casa che da alcuni colleghi.

E’ notizia proprio degli ultimi giorni, inoltre, che la conduttrice di Mattino Cinque sarebbe pronta a fare il grande passo e dire di sì alla proposta di matrimonio del suo attuale compagno Marco Bacini.