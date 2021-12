GF Vip 6:Sophie Codegoni rischia l’espulsione dal gioco. Ecco la frase infelice che potrebbe costarle l’eliminazione immediata.

L’ex tronista di Uomini e Donne e attuale gieffina, rischia l’espulsione immediata dalla casa del Grande Fratello. Ecco che cosa ha combinato la bella influencer.

Sophie Codegoni a rischio squalifica, ecco la frase che la incrimina

Sophie Codegoni è tra le protagoniste della nuova edizione del GF Vip 6, il reality condotto dal bravissimo Alfonso Signorini. Bella come il sole, la Codegoni si sta facendo conoscere per la sua dolcezza ma anche per le sue fragilità. Più volte è stata in queste settimane al centro dell’attenzione per il suo rapporto turbolento con il papà che, a quanto pare, proprio grazie a questo reality si sta finalmente risanando.

Nelle scorse ore però l’ex tronista di Uomini e Donne è stata protagonista di un episodio che ha lasciato i fan sgomenti. Sophie ha pronunciato una parola particolare riferendosi ad un’altra concorrente. Il termine in questione potrebbe però costarle l’espulsione immediata dal Grande Fratello.

La gieffina fuori dal reality? Il web impazza

Sophie Codegoni a rischio espulsione. Nelle scorse ore la bella gieffina si è resa protagonista di un episodio che non è passato inosservato agli occhi attenti e soprattutto alle orecchie sempre ben rizzate dei fan. Mentre conversava tranquillamente con altri coinquilini, l’ex tronista di Uomini e Donne si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni sulla new entry, Maria Monsè.

La bella showgirl è entrata in casa la scorsa settimana e il suo ingresso non è stato particolarmente gradito dalla Codegoni. Parlando della Monsè, Sophie l’ha definita una ‘buscettina’, termine questo che fa riferimento al clan Buscetta di Cosa Nostra. Per l’utilizzo improprio di questa stessa parola nei confronti di Andrea Denver, l’ex gieffina Clizia Incorvaia fu espulsa dal gioco durante l’edizione del GF Vip 4.

Il video in cui si sente Sophie utilizzare questa espressione è diventato virale. Il web è diviso in due: da una parte molti chiedono che l’influencer sia espulsa proprio come al tempo fu fatto per la compagna di Paolo Ciavarro.

Altri dicono invece che la Codegoni con il termine a ‘buscettina’ non voleva fare riferimento al Clan di Cosa Nostra ma piuttosto indicare l’essere invadente e prepotente della Monsè. Cosa succederà adesso? Non ci resta che attendere aggiornamenti che non tarderanno sicuramente ad arrivare.