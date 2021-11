Sophie Codegoni, in nomination lunedì scorso, insieme a Soleil, è stata accusata da Alfonso Signorini di copiare il look dell’influencer. La mamma di Sophie non ci sta e risponde a colpi di foto su Instagram.

Il look che Valeria Pasciuti, mamma di Sophie Codegoni ha scelto di riprendere è quello con il foulard in testa, sfoggiato sia dalla figlia che da Soleil tra le mura della casa.

La replica di Sophie Codegoni

Il polverone è stato sollevato da Alfonso Signorini in diretta televisiva, lunedì sera su canale 5: Sophie Codegoni imita Soleil Stasi. Queste parole, non sono passate inosservate all’ex tronista di Uomini e Donne. La ragazza ha prontamente risposto al conduttore dicendo che non è affatto così. In particolare, la frase incriminata è stata: “Ti piacerebbe assomigliare un po’ a Soleil?”.

Soleil, alle parole di Signorini, non ha fatto altro che gongolare e ha risposto che, nella casa, c’è soltanto un’unica e sola influencer: lei. Le due giovani ragazze erano entrambe finite in nomination e si sono distinte in casa per non essere proprio grandi amiche, anzi.

Nonostante i continui scontri, Sophie Codegoni ha affermato che, nonostante all’inizio non amasse la Sorge, con il tempo ha imparato a conoscerla e a vedere che anche lei sta smussando i suoi angoli.

Le foto di Valeria Pasciuti

Sophie, in diretta, si è ben difesa alle parole di Signorini ma, un’altra replica è arrivata anche dalla mamma Valeria Pasciuti. Oltre a pubblicare un video, sul suo profilo Instagram, ha condiviso con i suoi followers anche delle foto.

Foto e video avevano lo scopo di mostrare che, in realtà, la figlia ha uno stile unico e, alcuni must indossati da Soleil e dalla figlia nella casa, sono già stati ripresi da Sophie già anni fa. Un esempio, è il foulard a mo’ di bandana messo in testa. Un look molto amato e sfoggiato dalla figlia già nel 2020.

LEGGI ANCHE -> Sophie Codegoni, l’avete mai vista prima dei ritocchi? Irriconoscibile

LEGGI ANCHE -> Sophie Codegoni, avete mai visto la mamma? Più bella della figlia

Le parole di Valeria Pasciuti sono state: “Quando ti vogliono imporre di imitare persone”. Una replica che è arrivata poche ore dopo la puntata di lunedì sera. Intanto, la figlia è ancora una volta in nomination e sapremo venerdì se uscirà lei oppure Miriana e Gianmaria.