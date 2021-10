Sophie Codegoni riceve il sostegno dalla più amata di UeD: insospettabile

By

La bellissima gieffina Sophie Codegoni non è rimasta nel cuore a tutti dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne. Un’amatissima del programma, però, ha deciso di supportarla. Vediamo di chi si tratta.

Qualche giorno fa, Jessica Antonini, ex corteggiatrice, aveva deciso di esporsi contro Sophie Codegoni considerandola falsa.

Sophie Codegoni e la sua antagonista al GF Vip

L’ex tronista di Uomini e Donne, Sophie Codegoni, entra ogni giorno nelle case degli italiani poiché è rinchiusa nell’abitazione più spiata d’Italia: quella del GF Vip. Proprio nell’ambito della trasmissione, la bellissima 19 enne sta mostrando, giorno dopo giorno, di che pasta è fatta.

Stando alle regole del gioco, la sua diretta antagonista è un’altra ex protagonista di UeD ovvero Soleil Sorge. Entrambe si scambiano spesso battute al vetriolo accusandosi reciprocamente di essere poco sincere ed oneste con il pubblico, di star seguendo un copione già scritto. Stando alle affermazioni di qualcuno, invece, il triangolo amoroso che si è creato in casa, tra le due donne e Gianmaria Atinolfi sarebbe stato creato a tavolino prima che i tre facessero il loro ingresso in casa, su consiglio di Fabrizio Corona.

Intanto, checché se ne dica Sophie Godegoni e Gianmaria, nelle ultime battute dalla casa si sono avvicinati molto, lasciandosi travolgere dalla passione. Non è mancata la reazione infuocata di Soleil e di altri coinquilini della casa.

Sophie difesa apertamente sui social

Dopo le diverse accuse che sono state mosse a Sophie Codegoni, sui social e non, una presenza costante e amatissima di Uomini e Donne ha deciso di schierarsi dalla parte della giovanissima. Si tratta di Tina Cipollari che ha avuto modo di conoscere l’ex modella nel corso delle registrazioni dell’edizione 2020 del programma di cui è opinionista.

Per la prima volta Tina Cipollari ha deciso, dunque, di esporsi sull’attuale edizione del programma condotto da Signorini. Sui social, con un commento apparso su Instagram, ha chiarito che è proprio lei la concorrente per la quale fa il tifo in casa. Del resto, ha avuto la possibilità di conoscere personalmente Sophie durante la trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi.

Una conoscenza che ha fatto sì che la Cipollari possa essere sicura del fatto che Sophie è una ragazza educata, sensibile ma anche molto coraggiosa. Un commento arrivato in netto contrasto con l’opinione di Jessica Antonini, ex tronista che, invece, ha fatto riferimento a Sophie Codegoni come una piccola fiammiferaia falsa e bugiarda.