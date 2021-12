Gf Vip, Alex Belli lascerà il programma tra 10 giorni | È già tutto deciso

Durante una confronto con Soleil Sorge, Alex Belli ha rivelato quando lascerà il GF Vip: scopriamo cosa ha dichiarato.

La rivelazione di Alex Belli ha lasciato tutti a bocca aperta. Secondo quanto ha raccontato manca davvero poco al suo abbandono. Ma è veramente tutto programmato? scopriamolo insieme e analizziamo bene le sue parole.

Alex Belli e l’addio al GF Vip tra 10 giorni

Alex Belli senza volerlo ha annunciato il suo abbandono dal reality più amato e seguito di Canale 5. Lui è il protagonista indiscusso di quest’edizione, le sue dinamiche con la coinquilina Soleil Sorge attirano quotidianamente l’attenzione del pubblico.

Il loro rapporto è diventato il tema principale di ogni puntata e Alfonso Signorini non può assolutamente non parlarne. Un legame forte che si è creato in così poco tempo, ma che sta facendo sognare il pubblico a casa.

La loro “amicizia speciale”, però, sta rovinando il matrimonio con la modella venezuelana Delia Duran, infatti, dopo la fine dell’ultima puntata Alex Belli ha addirittura ammesso di provare dei sentimenti per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Ma secondo le ultime dichiarazioni del noto volto di Centovetrine non ci sarà un continuo, dato che il suo addio al GF Vip è sempre più vicino: scopriamo di più.

Quando sarà eliminato l’attore di Centovetrine? tutti i dettagli

A quanto pare Alex Belli ha deciso di abbandonare il reality non accettando il prolungamento. Durante una discussione con Soleil Sorge, l’attore ha rivelato: “Il 13 me ne vado e state senza di me e andate avanti per la vostra strada”. Delle parole che hanno scatenato una gigante polemica. Ma non è la prima volta che l’attore rivela una cosa del genere.

Infatti, l’uomo, sempre durante una chiacchierata con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha rivelato la sua decisione: “Non ce la faccio a stare accanto a te e vivere questa cosa qui. Voglio proteggere te e Delia e per farlo devo andare via da qui. Io 13 giorni ed esco. Meglio che esca tra 13 giorni”.

Delle parole che hanno lasciato tutti a bocca aperta. Non sappiamo con certezza cosa accadrà, ma le intenzioni del vippone sono queste, cambierà idea? sicuramente lo scopriremo a breve, nella prossima puntata.