La amatissima concorrente del Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli, è stata nuovamente attaccata con pesanti parole: scopriamo cosa è successo.

Alcune dichiarazioni della famosa cantante lirica hanno scatenato l’ira di una persona molto conosciuta: nessuno se lo sarebbe mai aspettato.

La terribile gaffe di Katia Ricciarelli

Katia Ricciarelli è una delle protagoniste più discusse all’interno del reality di Alfonso Signorini. A volte la sua spontaneità gioca brutti scherzi e c’è rischio che attiri l’attenzione a causa di spiacevoli dichiarazioni.

I telespettatori più attenti hanno sentito una frase di pessimo gusto su un concorrente, Nicola Pisu. Katia, mentre stava aiutando a pulire la cucina si è lamentata del ragazzo, che le stava proprio al suo fianco, rivolgendosi a Manila Nazzaro ha detto per ben due volte: “Io non lo capisco quando parla, tu?”.

Nicola ha deciso di non rispondere e di sorvolare alla battuta continuando le faccende domestiche. Sul web tantissime persone hanno trovato di cattivo gusto la frase di Katia Ricciarelli, dato che lui ha avuto un passato davvero difficile. A pensarla così non è solo il pubblico, ma anche la mamma del ragazzo.

L’attacco di Patrizia Mirigliani

Durante Casa Chi, lo speciale moderato da Rosalinda Cannavò orientato sulle cronache del gossip e, in particolare, sulla casa del Grande Fratello Vip, Patrizia Mirigliani, la mamma dell’attuale concorrente del reality di Alfonso Signorini, ha commentato il percorso del ragazzo:

“Qui c’è il ruolo di madre che va in difesa, ovviamente, del figlio. Io voglio essere molto obiettivo in questa cosa. E’ entrato un ragazzo con dei problemi, con un suo isolamento che si è creato negli anni; quindi entrare al Grande Fratello è una grande palestra di vita per lui. Naturalmente, sta tirando fuori le sue difficoltà. Nicola non è un espansivo, anche se poi nel tempo lo diventa quando entra più in confidenza con le persone.”

Ovviamente, non poteva non dire la sua sulle parole di Katia Ricciarelli nei confronti di Nicola:

“Mi fa girare molto. Mi fa girare molto perché è la mamma di tutti, la nonna di tutti, come la vogliamo definire (..)) Insomma, questa battuta non me l’aspettavo. Però, cosa vuoi che dica? Di fronte a queste battute, rimani un po’ allibito e poi pensi: ‘Va bene, c’è una pochezza del genere umano’.”

Un attacco molto forte, sicuramente la cantante risponderà a tono dopo queste dichiarazioni. Non ci resta che aspettare la messa in onda delle altre puntate per scoprire cosa succederà.