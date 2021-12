Casalinghe e lavoratrici part-time, l’INPS dà 550 euro | Come richiederli

L’INPS ha fissato a 57 anni l’età minima per ricevere pensioni di 550 a lavoratrici part-time e casalinghe. Vediamo i dettagli.

L’Inps potrebbe così risolvere in parte, l’annosa richiesta delle casalinghe che, pur lavorando in casa tutto il giorno, non percepiscono reddito.

Una retribuzione INPS senza contributi

L’INPS potrebbe risolvere in parte, l’annosa questione delle casalinghe che, pur lavorando in casa tutto il giorno, non percepiscono reddito. Parallelamente, queste lavoratrici domestiche non versano dei contributi ai fini pensionistici. Pur non versandoli all’INPS l’ente potrebbe provvedere al versamento di una pensione. Si tratta di una pensione pari a 570 euro al mese per le casalinghe.

L’obiettivo dell’INPS è quello di tutelare le donne e i loro diritti. Spesso, infatti, le persone di sesso femminile non vedono riconosciuti i loro diritti e ancora meno di frequente, vengono retribuite il giusto.

Oltre questo provvedimento, il Governo ha previsto anche altri sussidi di tipo assistenziale e finanziario non solo per le donne ma anche per chi appartiene a delle fasce di reddito più basse. In quel caso, si potrà avere diritto a degli ammortizzatori importanti.

Un’altra categoria di donne sarà tutelata dal governo dal punto di vista economico. Si tratta del reddito di libertà. Le donne che sono seguite dai centri antiviolenza, infatti, potranno presentare la loro richiesta proprio tramite i centri. Se la loro domanda dovesse essere stata accolta, potranno ricevere fino a 400 euro al mese per ritrovare la loro autonomia, per un anno al massimo.

Come ottenerla

Per ottenere la pensione pari a 570 euro mensili, le casalinghe dovranno presentare una domanda da finalizzare entro gennaio 2022. Una pensione che si potrà percepire a partire dai 57 anni di età. La stessa domanda può essere fatta anche dalle lavoratrici part time.

Prima di procedere, però, è necessaria l’iscrizione al Fondo Casalinghe prima di poter ottenere i primi ratei pensionistici.

Il Fondo casalinghe corrisponde ad una pensione integrativa dal momento che chi si iscrive deve effettuare dei versamenti di tasca propria. E’ pari a 25,80 euro al mese l’importo minimo per ottenere l’accredito. Gli anni minimi di contribuzione sono 5, pari a 60 mesi.

