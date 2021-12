Ad Amici è esploso un vero e proprio caso con Virginia Tomarchio che avrebbe tradito Christian Lo Presti con un altro ex allievo.

Una delle storie più travagliate e che ha fatto la storia di Amici è sicuramente quella fra Virginia Tomarchio e Cristian Lo Presti. Entrambi ballerini all’interno della casa, uno del team blu e l’altro del team bianco, ma accumunati da un sentimento forte: l’amore. Dopo essersi lasciati però il destino li ha voluti riunire proprio all’interno del programma.

Virginia Tomarchio è stata operata per un fastidio al piede

In molti però non hanno capito qual è la loro situazione sentimentale al momento anche perché Cristian è sembrato molto spesso eccessivamente duro verso la ragazza. Questo atteggiamento, quindi, sarebbe dovuto ad un tanto chiacchierato tradimento avvenuto proprio fra le mura di Amici.

Amici continua a macinare numeri da record nonostante sia giunto ormai alla 21esima edizione

Nello specifico Virginia si sarebbe avvicinata pericolosamente ad un altro ex allievo della trasmissione, Gabriele Tufi. I due, quindi, avrebbero avuto un acceso diverbio nei corridoi della casetta degli allievi. Queste le parole di Cristian: “Tu te ne puoi andare, io con te non ho nulla da dire. Tu l’hai creata questa situazione, non io. A questo punto vattene là dentro e non mi rompere più i c******.”

Arrivato anche Gabriele, quindi, il ragazzo si sarebbe confrontato anche con lui: “Io so quello che ho con te non me ne frega un c****. Io, ora la mia situazione me la sto risolvendo nella testa. Tu mi hai detto la tua. Ascoltami non mi interessa se tu ci lasci due giorni per parlare“.

A quanto pare però, calmate le acque i tre si sarebbero spiegati con lo stesso Cristian che ha ammesso come tra Virginia e Gabriele non ci sia stato nulla. Si tratterebbe, dunque, tutto di un enorme malinteso con il ragazzo che ha mostrato una gelosia che lascia intuire come ci tenga ancora alla ballerina.

Da come si è capito, quindi, semplicemente Virginia avrebbe messaggiato con un altro ragazzo ma il suo ex compagno non avrebbe retto lasciandosi andare a questa scenata diventata ormai iconica del programma.