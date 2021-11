Alex e Davide hanno da subito legato con il noto illusionista Giucas Casella tanto da avergli fatto anche una sorpresa per il suo compleanno.

Uno dei personaggi più amati, nonostante non faccia parlare molto di sè, in questa edizione del Grande Fratello Vip è l’illusionista Giucas Casella. Proprio all’interno della casa più spiata d’Italia, quindi, l’uomo avrebbe festeggiato i suoi 72 anni insieme agli altri concorrenti del reality.

Giucas Casella ha festeggiato i suoi 72 anni all’interno della casa

Proprio quest’ultimi, approfittando del fatto che lo showman è stato richiamato in confessionale intorno a mezzanotte, hanno iniziato ad addobbare l’abitazione con festoni e decorazioni di ogni tipo. Una sorpresa a dir poco gradita e che ha sorpreso l’uomo il quale non si aspettava di riuscire a festeggiare il suo compleanno.

L’uomo è uno degli illusionisti più famosi del mondo dello spettacolo

Non solo, i ragazzi della casa si sarebbero adoperati per riuscire persino a fare un regalo al mago. Tutti insieme, infatti, avrebbero donato a Giucas Casella un cappotto con una scritta a dir poco particolare: “Questo cappotto non sarà termico ma ti scalderà il cuore“. Ovviamente è sembrato visibilmente commosso il festeggiato che non si aspettava niente di tutto ciò.

Ma le sorprese non sono finite qui, dato che nei due mesi trascorsi all’interno della casa non sono arrivati aerei per Casella, Davide Silvestri ed Alex Belli hanno deciso loro stessi di diventare un elicottero travestendosi a tema portando con se un enorme striscione: “Hai ipnotizzato il nostro cuore“. Un messaggio chiaro che dimostra la gratitudine di tutti quei ragazzi che sono cresciuti guardando in tv il mago.

Soprattutto con Davide, infine, l’illusionista ha un rapporto davvero speciale. Una mattina, infatti, il ragazzo avrebbe preso Giucas con se con la promessa di mostrargli i sotterranei segreti della casa. Dopo averlo fatto aspettare, quindi, Silvestri è andato dietro al divano fingendo di scendere una misteriosa scala fino a scomparire.

Incuriosito, quindi, l’illusionista si è affacciato per vedere ma ovviamente non esisteva nessun sotterraneo. Nonostante ciò però anche lui è stato al gioco e spalla a spalla hanno ripetuto la scena, promettendosi di non svelare a nessuno il loro nuovo rifugio segreto.