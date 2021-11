By

Alex Belli e Soleil Sorge non smettono di far parlare della loro “amicizia” e, mentre gli altri dormono, si concedono un bagno bollente in piscina.

Che la chimica artistica che Alex Belli prova per la concorrente Soleil Sorge si stia trasformando in qualcosa di più.

Alex Belli e Soleil Sorge: i due protagonisti del GF Vip 6

Anche se Alex Belli e Soleil Sorge non hanno fatto altro che smentire la loro passione ed attrazione reciproca, i due continuano a far parlare di se. Una chimica artistica, come l’ha soprannominata Belli, che non accenna a svanire e, ogni giorno di più diventa più forte.

Questo nonostante tutta Italia abbia gli occhi puntati sulla casa 24h al giorno, compresa Delia Duran, moglie di Alex Belli con cui, probabilmente l’attore si confronterà nel corso delle prossime prime serate del reality show di Mediaset. Se prima l’attore aveva auspicato ad un confronto occhi negli occhi con la moglie, adesso quella voglia sembra essersi in lui allontanata.

L’ultimo episodio che ha visto la coppia protagonista si è verificato dopo il pigiama party organizzato dal GF per movimentare un po’ la serata dei concorrenti. Una festa fatta di giochi, musica, obblighi e verità. Un modo per far sì che i vipponi possano socializzare tra loro e dare vita a spettacoli che il pubblico brama.

I due sono finiti in piscina

Sul finire della festa, i due vipponi si sono ritrovati da soli, in piscina. Erano le due di notte. Alex Belli ha preso Soleil tra le sue braccia, facendola galleggiare a pelo d’acqua. Inevitabilmente, il pigiama leggero dell’influencer, da bagnato, lasciava intravedere quasi tutto.

Dalle telecamere nascoste anche sotto il pelo dell’acqua della piscina, si vede un Belli che rincorre Soleil, la prende in braccio sfiorandole gambe e sedere e la fa galleggiare a tempo di musica. Una sensualità ed una complicità che sembra andare ben oltre l’arte.

Gli occhi di Alex Belli non riuscivano a staccarsi dalla giovane ragazza. I sospiri, gli abbracci e le carezze non sono certo passati inosservati al pubblico. Tanto che ora c’è da chiedersi: che questa alchimia possa trasformarsi in qualcosa di più?