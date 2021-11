Spremi del limone nella lavatrice: non crederai al risultato

By

Funziona benissimo come prodotto sgrassante, se spremi del limone nella lavatrice ottieni un detersivo disinfettante e sbiancante naturale.

Dovrai solo aggiungerlo alla routine di pulizia e impiegarlo per le macchie ostinate e per recuperare i vestiti ingialliti.

Uno sbiancante naturale

Sappiamo che il prodotto di punta per sbiancare i vestiti è la candeggina. Tuttavia sono molte le occasioni in cui a causa del suo abuso i nostri capi finiscono maltrattati, strappati e in molti casi più ingrigiti di quanto vorremmo!

Vorremmo qualcosa di naturale ed efficace… In questo caso limone è un valido alleato, in quanto aiuta a mantenere i capi bianchi in perfette condizioni.