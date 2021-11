By

In questi ultimi mesi, abbiamo avuto modo di conoscere il noto imprenditore campano, Gianmaria Antinolfi. Lui è attualmente un concorrente del Grande Fratello Vip e proprio nelle scorse ore è stato beccato mentre commetteva un gesto che ha fatto rimanere senza parole i fan del reality: ecco cosa è accaduto.

Nella sesta edizione del Grande Fratello Vip si è parlato spesso di Gianmaria Antinolfi, principalmente per i suoi flirt, ma ora è al centro dell’attenzione per una gaffe che ha fatto il giro del web: cosa ha combinato il vippone? scopriamolo.

Gianmaria Antinolfi, dai problemi di salute al clamoroso gesto

In queste ultime ore, Gianmaria ha avuto dei problemi di salute che hanno fatto preoccupare i telespettatori della trasmissione. Ma anche in questo caso è scoppiata un’enorme polemica. Perché mentre il vippone si stava sentendo poco bene, nessuno dei suoi coinquilini si è preoccupato per lui.

I fan del programma, collegati sulla diretta del reality sul canale 55 del digitale terrestre si sono invece allarmati per le condizioni di salute dell’imprenditore campano. Oltre ad essersi lamentato per un forte mal di stomaco, ha anche avuto anche qualche linea di febbre, proprio per questo, ha trascorso diverse ore sdraiato sul letto.

Nonostante si fosse assentato per un po’ i suoi compagni non l’hanno nemmeno consolato e questo ha scatenato una grande polemica sul web. Ma i telespettatori del GF Vip, sempre molto attenti a ciò che accade nella casa più spiata d’Italia, hanno notato un gesto di Gianmaria, che non è passato affatto inosservato: scopriamo cosa è accaduto.

La clamorosa gaffe di Gianmaria Antinolfi

Nelle scorse ore sul web è diventato virale un video che riguarda proprio l’imprenditore campano, Gianmaria Antinolfi. Nel filmato si vede lui che mentre svolge le faccende domestiche, cerca un po’ di isolarsi e improvvisamente mette una mano dietro e la infila nei suoi pantaloni.

Dopo qualche secondo avvicina la mano al naso per annusarla. Il video è diventato subito virale! Inutile dire che il popolo del web ha subito ironizzato la scena trasformandola in un vero e proprio meme, anche se tantissimi utenti lo hanno trovato un gesto davvero disgustoso.