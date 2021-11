Gf Vip 6, Alex Belli bacia davvero Soleil | “Ora è veramente finita con Delia”

Dopo aver inscenato la Turandot Alex Belli e Soleil Sorge si sono lasciati andare ad un bacio appassionato che ha sorpreso tutti.

Dopo mesi di tira e molla la storia fra Soleil Sorge ed Alex Belli sembra aver finalmente subito una svolta. Dopo aver messo in scena la Turandot, infatti, i due durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip si sono baciati appassionatamente fra lo sguardo incredulo del pubblico.

Al termine dell’esibizione Alex Belli e Soleil Sorge si sono baciati appassionatamente

Il bacio, dunque, è durato ben oltre la ballata dimostrando come il tutto non fosse voluto ma semplicemente i due ragazzi si sono lasciati travolgere dalla passione. Dunque Alex e Soleil sembrano davvero innamorati e per Delia Duran ormai non sembra ci sia più niente da fare per salvare il suo matrimonio.

Solo pochi giorni fa Delia era entrata in casa per parlare con suo marito

Ovviamente il gesto è stato chiacchierato moltissimo online con alcuni fan del reality che hanno notato come Belli avrebbe aperto persino di più la bocca con Soleil che con sua moglie. Un epilogo, questo, che però qualcuno già aveva immaginato. Katia Ricciarelli, ad esempio, ha da sempre sostenuto come fra i due ci fosse una complicità “speciale” e che fossero fatti per stare insieme.

Non solo, quest’ultima avrebbe persino fanno notare ad Alex che con una complicità del genere in un rapporto non è facile da trovare e nonostante questo significasse lasciare Delia, secondo lei era la scelta da fare. Difficile dire come prenderà Delia la notizia dato che solo pochi giorni fa era entrata nella casa di Cinecittà per parlare con suo marito.

La modella, quindi, aveva ricordato a suo marito come solo cinque mesi fa si erano scambiati le promesse di matrimonio. Non solo, dal primo “richiamo”, le cose per la Duran non sono affatto cambiate con Alex che è rimasto fin troppo vicino a Soleil. Su quest’ultima, inoltre, la donna ha preferito sorvolare dando la maggior parte della colpa proprio al suo compagno.

Vedremo, dunque, se questo bacio a dir poco appassionato sancirà definitivamente la fine del rapporto fra i due ex concorrenti di Temptation Island. Una cosa però è certa, tenere lontano Belli da Soleil risulta davvero difficile.