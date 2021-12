Ormai non si parla d’altro, la fine tra Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez sembra essere confermata. I due sono sempre più distanti, ma chi ha preso il posto del giovane hair-stylist? E’ sconvolgente.

Dopo la nascita della piccola Luna Marì, Belen e Antonino prima della rottura hanno attraversato una terribile crisi. Ormai La showgirl argentina e il noto parrucchiere non si mostrano più insieme, fortunatamente c’è una persona che sta sostenendo la Rodriguez in questo momento davvero difficile: scopriamo di chi si tratta.

Belen Rodriguez, con chi convive dopo Antonino Spinalbese?

Secondo le ultime indiscrezioni, Antonino Spinalbese avrebbe lasciato la casa di Belen Rodriguez definitivamente. In questo momento i due stanno cercando di proteggere la loro privacy per tutelare il più possibile Santiago e Luna Marì.

Ma la showgirl argentina e il noto parrucchiere sono sempre al centro dei gossip, soprattutto dopo lo scoop bomba sul giovane che non vivrebbe più con la Rodriguez a pochi mesi dalla nascita della piccola.

Ma Belen non è sola, perché insieme a lei c’è la sua bellissima famiglia composta da mamma Veronica, papà Gustavo e i suoi amati fratelli: Cecilia e Jeremias. Inoltre, accanto a lei è presente una donna davvero speciale, si chiama Patrizia Griffini: conosciamola meglio.

Chi è Patrizia Griffini

Tutti la conoscono per essere la migliore amica di Belen, ma non tutti sanno che per diversi anni è stata al centro dell’attenzione per aver partecipato ad un noto reality. Infatti, Patrizia conquistò il pubblico di Canale 5 nella quinta edizione del Grande Fratello 5.

Classe 1965 nata il 29 gennaio sotto il segno dell’Acquario. Di lei sappiamo che ha sempre frequentato la Milano bene ed è un’amante della vita notturna. Oggi Patrizia è una parrucchiera di successo e probabilmente ha conosciuto proprio così la sua amica del cuore. Inoltre, è stata lei a presentarle Antonino.

Anche se molti ironizzano sulla sua altezza di 1,50 m, lei non passa mai inosservata. Ha un’energia travolgente ed è una persona veramente di cuore, infatti, lei e la showgirl argentina sono davvero legate.

Come abbiamo rivelato prima, Belen non sta passando un periodo facile, proprio per questo Patrizia la sta aiutando e sostenendo in ogni momento. Santiago e Luna sono i suoi nipotini e per loro lei ci sarà sempre.