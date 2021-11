Belen Rodriguez, incredibile showgirl ormai presente in praticamente tutti i programmi televisivi: quanto guadagna la modella ed influencer più conosciuta al mondo?

La famosa conduttrice e modella internazionale ha ormai innumerevoli ruolo nel mondo della televisione Italia, è quindi un volto fondamentale. Da sempre si chiacchierano innumerevoli voci sul suo conto e molti sono i dubbi che affliggono le menti dei fan della showgirl.

Uno di questi dubbi infatti tratta proprio il guadagno della modella, conosciuta ormai da molti anni e scelta per i ruoli di gran classe. Alcuni anni fa, prima ancora che la fama precedesse il suo nome, certamente i suoi guadagni oscillavano, ad oggi però si narra di un impero alle sue spalle.

Quanto guadagna la famosa conduttrice Belen Rodriguez, a Tu Si Que Vales? Tutti i dettagli a riguardo

Negli anni la showgirl ha raggiunto traguardi inimmaginabili scalando la vetta del successo senza l’aiuto di nessuno. Ciò che le appartiene oggi l’ha guadagnato con le sue sole forze facendosi strada nel duro mondo dello spettacolo. Conduttrice dal famigerato programma televisivo “Tu Si Que Vales” porta nelle nostre case sorrisi e divertimento. La domanda quindi sorge spontanea, quanto guadagna per l’esattezza la famosa modella conducendo il rinomato programma?

In realtà non è molto semplice rispondere a questa domanda precisa poiché tutto dipende dagli ascolti. Inoltre la modella ha innumerevoli entrate, tutte molto elevate, poter quindi presupporre una cifra esatta è quindi quasi impossibile.

Bisogna inoltre tener conto di tutto ciò che accade nella sua vita, vi sembrerà strano ma ogni singolo dettaglio può far mutare notevolmente i suoi guadagni. Nell’ultimo periodo ad esempio la ragazza, madre di due figli, è stata al centro di numerose polemiche. Questo, per quanto possa essere stressante per lei, in realtà ha fruttato cifre da capogiro nel suo conto in banca, poiché più si vocifera è più gli spettatori sono interessati a scoprire la realtà dei fatti.

Inoltre le sue entrate derivano persino dalle società di sua proprietà, secondo quanto riportato da alcune fonti, solo nell’anno 2018, la modella ha incassato circa 4 milioni di euro.