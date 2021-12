La regina del gossip italiano, Belen Rodriguez non smette di far parlare di se. Questa volta, è al centro di una nuova indiscrezione che riguarderebbe il vero amore della sua vita.

A far dilagare questa indiscrezione su Belen Rodriguez, sarebbe stato l’investigatore social Alessandro Rosica.

Chi è il vero amore di Belen Rodriguez?

Anche se è diventata mamma alla seconda da poco, di Luna Marì, Belen Rodriguez non smette di essere al centro di gossip o indiscrezioni. L’ultima è stata fatta trapelare da Alessandro Rosica, noto per essere l’investigatore social. L’indiscrezione, questa volta, svelerebbe chi è davvero l’amore della vita della soubrette. Un nome che i più, dati i trascorsi, non si sarebbero mai immaginati e che, invece, non è poi scontato.

Intanto, dalle ultime dichiarazioni proprio di Belen Rodriguez, la crisi tra lei ed il padre della sua secondogenita, Antonino Spinalbese, sarebbe rientrata. Anzi, la diretta interessata ha dichiarato che non si sono mai lasciati. Tant’è che, in alcune ultime foto di paparazzi, i due sono stati visti a passeggio con i bambini, a Milano, proprio come una normale famiglia.

Nelle ultime settimane, invece, i due erano stati visti separati e la parola rottura incombeva sule loro teste. La coppia, però, non aveva mai smentito o confermato. Dopo mesi di incertezze, dunque, i fan possono darsi finalmente pace: i due stanno insieme e sono felici.

L’amore con un ex

Stando a quanto ha affermato Alessandro Rosica l’amore da parte di Belen Rodriguez nei confronti di un suo ex, non potrà mai finire. L’ex in questione è Stefano De Martino. Sulle prime, infatti, stando all’investigatore social, sulle prime, l’hair stylist Antonino è stato una vendetta. La stessa cosa dicasi per gli altri flirt che lo hanno preceduto. Queste affermazioni, si basano soprattutto sul fatto che la soubrette abbia sofferto d’amore soltanto per il suo ex marito Stefano De Martino.

Un amore, quello per l’ex marito, che aveva cercato di recuperare con tutte le sue forze. Poi, però, perse la battaglia e rimase da sola. In realtà, non proprio da sola poiché aveva con lei il piccolo Santiago che somiglia tanto al suo papà.

LEGGI ANCHE -> Belen Rodriguez vive con una donna: non immaginerete mai di chi si tratta

LEGGI ANCHE -> Belen Rodriguez, quanto guadagna a Tu Si Que Vales? Stipendio da capogiro

Per contro, De Martino sembra imperturbabile. Tanto che, quando è nata Luna Marì non ha fatto alcun commento.