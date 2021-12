Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez sembrerebbero essere tornati di nuovo insieme. Su Instagram, però, i fan notano un dettaglio.

La coppia composta dall’hair stylist Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez è stata ritratta insieme per una passeggiata sotto casa.

Antonino Spinalbese: la crisi è davvero finita?

La crisi tra Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez sembra essere conclusa. Dopo essere stata oggetto di gossip per diverse settimane, è stata smentita dalla diretta interessata showgirl. I due, infatti, sono stati fotografati dai paparazzi durante una passeggiata sotto casa insieme alla loro neonata Luna Marì.

Di solito la Rodriguez si è sempre mostrata infastidita dai flash. Stavolta, invece, era quasi sorridente. Lui, invece, spingeva il passeggino e appariva più rigido. Si è sciolto soltanto per coccolare la piccola di casa. Alla domanda se lei ed Antonino si fossero davvero rimessi insieme lei ha dichiarato che, in realtà, non si erano mai lasciati. Una passeggiata che è durata pochissimo, giusto il tempo di questa dichiarazione e qualche foto, per poi tornare a rifugiarsi nel loro appartamento milanese. In effetti, la giornata era molto fredda per una neonata.

Il dettaglio che non è passato inosservato

Gli scambi di like e i tag tra i due, sui rispettivi social, non sono passati inosservati ai fan della coppia. La crisi, però, non è detto che sia arginata del tutto. Fatto sta che era da tempo che i due non si vedevano in giro insieme e, soprattutto, che lei non sorrideva così in pubblico.

Intanto, i fan hanno notato anche altri dettagli in alcune stories condivise dai due: la somiglianza tra Luna Marì ed il papà. La piccola nata dalla coppia, però, a differenza dei genitori, per il momento ha degli occhi chiarissimi. Nelle ultime stories condivise da Belen si vede chiaramente la bellezza della piccolina.

Anche papà Antonino ci aveva tenuto a rimarcare la spiccata somiglianza tra lui e sua figlia mettendo in confronto i loro volti. Da piccolo, anche l’hair stylist aveva i capelli chiari così come gli occhi. Di solito, si dice che le femmine somiglino ai padri ma, in questo caso, sembra essere proprio vero.