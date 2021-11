Quella appena trascorsa è stata una notte colma di forti ammiccamenti fra Alex Belli e Soleil Sorge dopo che i due si sono baciati al termine della Turandot.

La situazione fra Alex Belli e Soleil Sorge si fa sempre più scottante con la regia che è stata costretta a chiedere ai due di smetterla. Facciamo però un passo indietro e andiamo a rivedere come stava procedendo la love story più chiacchierata di questa edizione del Grande Fratello Vip.

Alex e Soleil rimproverati dalla redazione del Grande Fratello

Come raccontato in uno degli ultimi episodi del reality l’attore e l’influencer si sarebbero dati un bacio carico di passione al termine della Turandot messa in scena da niente di meno che Katia Ricciarelli. La vippona, inoltre, è sempre stata una grande estimatrice dei due, spronandoli più volte a lanciarsi in questa possibile relazione.

Sarà proprio per questo, dunque, che la donna li avrà scelti per essere i suoi protagonisti. Dopo il bacio però qualcosa sembra essersi davvero acceso fra Soleil Sorge ed Alex Belli. Quest’ultimo, infatti, avrebbe afferrato da dietro l’italo americana mentre quest’ultima si sarebbe lasciata andare ad alcune provocazione con un tono a dir poco ammiccante.

La relazione fra l’attore e Delia Duran è a serio rischio dopo l’ennesimo bacio

Fra le tante frasi un doppio senso non è passato inosservato alla redazione del Grande Fratello che ha preferito richiamare all’attenzione dei due concorrenti dicendogli: “Ragazzi evitiamo” per poi staccargli l’inquadratura. Insomma i due sembrano ormai davvero senza freni ed in preda ad un’alchimia pazzesca che presto potrebbe sfociare in una relazione clandestina.

Alex, infatti, è ancora sposato con Delia Duran e quest’ultima, seppur l’ha affrontato in diverse occasioni, non ha ancora mollato l’attore. Di certo i suoi atteggiamenti non sono passati inosservati però, tanto che, una volta entrata in casa, i due si sono scontrati duramente con Belli che è stato accusato di essere incoerente e di avergli mentito.

Delia, infatti, dà la colpa di tutto questo solamente ad Alex, mettendo quasi in secondo piano Soleil. Difficile, quindi, sapere cosa riserverà il futuro alla coppia ma una cosa è certa, la questione in questo triangolo amoroso si è fatta ancora più spinosa.