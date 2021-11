By

Soleil e la moglie di Alex Belli, Delia, pare che si conoscano da prima del Grande Fratello VIP. Smascherate le loro recite per dare spettacolo.

Pare che le due giovani donne si conoscessero anche prima del Grande Fratello VIP. Molto probabilmente quella di Soleil e Delia è una storia di cui avete già sentito parlare. Questo perché da tempo si parla di quello che pare ormai certo essere un flirt fra Alex Belli e la giovane modella Soleil.

Fra i due vi sono infatti stati tanti momenti definiti di fuoco, sia a letto sia durante la giornata. Li abbiamo visti infatti recentemente insieme in piscina dove i due fra un gioco e l’altro si scambiavano sguardi bollenti e veramente tanto contatto fisico.

Nonostante il fatto che entrambi dichiarano di essere solo amici, li abbiamo visti solo due giorni fa

Soleil e Delia – Smascherati i loro teatrini al GF VIP. Era tutto studiato

Pare ormai essere confermato. I tre, insieme alla presenza di Sophie si sarebbero incontrati alcuni giorni prima dell’inizio del reality show del Grande Fratello VIP 6. Pare che i tre personaggi si siano organizzati, insieme alla presenza di un noto agente di creare questa messa in scena per dare spettacolo.

Alex "l'ha voluto Alfonso il bacio"

Soleil "Altrimenti non me l'avresti dato?"

Alex "Eh no" Sta tutto qui. Lei completamente soggiogata da autori, psicologi e da sto fintone.

Wendy vai a riprenderti Soleil 🙏🏻 #gfvip pic.twitter.com/0gXbaZYWYI — Catia (@catiuz92) November 29, 2021

Non è la prima volta che si deduce che nel Grande Fratello ci siano molte cose studiare e seguite come da copione. Come quando Cristiano Malgioglio si lasciò scappare la frase

“Tu quanti devi restare nella casa da contratto?”.

Ma non è di questo che parleremo. Continuiamo a soffermarsi su Soleil, Delia e Alex Belli. Soleil e Alex si sono baciati recentemente per una recita e, a detta di Alex, per volontà di Alfonso Signorini.

Ma i due, insieme alla moglie di Alex pare si siano incontrati insieme ad un certo “Ciccio Pasticcio” di cui il nome in codice pare essere associato a quello di Fabrizio Corona. A diffondere la notizia oggi è Amedeo Venza, che sui social scrive:

“Soleil e Delia si conoscevano prima del GF Vip! Qualche settimana prima dell’inizio del reality, le due promettenti attrici di Centovetrine 2.0 erano a cena insieme a Ciccio Pasticcio e un noto manager di agenzia milanese.”

Infatti già da Settembre qualcuno sui social sostiene questa teoria.

Prima di entrare in casa soleil Sofìe Alex Delia erano a cena da corona quindi si sa già come andrà a finire ! Questi 2 si accollano poi arriva cruDelia fare casini e il gioco fatto — katerina (@ReghiSzucs) September 19, 2021

Voi che ne pensate? Secondo voi si tratta di una messa in scena?