Delia Duran nelle braccia di una altro tradisce Alex Belli con un ragazzo famosissimo. Di chi si tratta? Scopriamolo insieme!

Bellissima modella e attrice latina, Delia Duran sta acquistando moltissima popolarità in Italia, oltre che per la sua carriera, è in queste ore al centro del gossip per la sua love story burrascosa con l’attore Alex Belli, momentaneamente nella Casa del Grande Fratello VIP 6.

In questi momenti, però, da ciò che si è evinto nella puntata di lunedì 29 novembre 2021, la stupenda Delia avrebbe tradito il suo compagno Alex a causa di varie vicissitudini. Ma di cosa si tratta? Lui è un ragazzo famosissimo. Scopriamo tutti i dettagli al riguardo!

Delia Duran tradisce Alex Belli

Nusat Del Valle Duran Pérez è veramente sulla bocca di tutti a causa della storia di cui è protagonista che sta facendo appassionare tutti: la telenovela tra Delia, suo marito Alex Belli, Soleil Sorge e un altro uomo.

I telespettatori del reality show si stanno chiedendo cosa stia effettivamente accadendo in questo quadrato amoroso. Stando a ciò che rivelano le fonti, la Duran avrebbe tradito il suo Alex. Ma con chi? Lui è molto famoso. Scopriamo tutti i dettagli al riguardo.

Potrebbe interessarti anche:

Delia ha tradito Alex Belli con Simone Bonaccorsi?

Da ciò che si apprende, l’interprete di Elena ne “Il Bello delle Donne… Alcuni anni dopo”, è al centro della polemica perché sembra che lei abbia tradito quello che diventerà suo marito con Simone Bonaccorsi, ex tentatore di “Temptation Island”.

Quella di Delia è stata una vendetta nei confronti di Belli? Ciò ce lo fa pensare perché la modella venezuelana su Instagram ha scritto un post di suo pugno contro il suo compagno e della sua amica speciale Soleil Sorge:

“Dopo questo weekend sono rimasta davvero senza parole!!”

Vendetta per Delia…? È questa la sua reazione all'avvicinamento ulteriore tra Alex e Soleil? #GFVIP pic.twitter.com/q9YJZhfOej — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 29, 2021

Ma tutto ciò sarà veramente frutto della vendetta di una donna ferita? Oppure, come molti pensano, è solamente una trovata sia dell’attore di “CentoVetrine” sia della sua compagna per far parlare abbondantemente di loro?

Cosa ne pensate, Cari Lettori? A voi i commenti!