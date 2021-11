Pancake fatto in casa allo sciroppo d’acero di Benedetta Rossi

Il pancake fatto in casa sono tradizionalmente consumati in tutto il Nord America e in Canada, fatti con una pastella a base di farina, zucchero, uova, latte e burro.

La loro origine è probabilmente tedesca, con la ricetta tradizionale portata dagli immigrati tedeschi che si stabilirono negli Stati Uniti nel diciottesimo e diciannovesimo secolo.

Pancake fatto in casa di Benedetta Rossi

Il pancake è una tortina il cui aspetto e gusto sono parzialmente simili alla crêpe francese, ma si differenzia da questa per il diametro (da 5 a 10 cm) e lo spessore.

Sono spesso serviti con contorni come pancetta, pane tostato, uova o salsicce. Altri condimenti popolari includono varie marmellate, burro di arachidi, noci, frutta, miele, sciroppo di canna e melassa.

I pancake americani e canadesi sono tipicamente serviti a colazione, in una pila, conditi con sciroppo d’acero e burro. Allo stesso modo la ricetta che segue, fornito dalla brava e simpatica Benedetta Rossi.

Ingredienti per 4 persone

2 uova

1 cucchiaio di zucchero

2 cucchiaini di lievito

250 ml di latte

3 cucchiai di olio di semi

1/2 cucchiaino di sale

230 gr di farina

sciroppo d’acero

Ingredienti per la composta di mele

2 mele

cannella in polvere

Preparazione

Bisogna procedere alla preparazione delle frittelle versando le uova in una zuppiera, unendo lo zucchero e il sale e mescolando con le fruste elettriche. A questo punto bisogna inserire anche l’olio, il latte mescolando con la frusta.

Versate piano anche la farina, continuando sempre a mescolare, e per finire, unite il lievito in polvere. Per la ricetta dei pancake al cioccolato, bisogna inserire nella pastella un po’ di cacao in polvere.

Posizionare una padella antiaderente sul fornello e la si scalda. Non appena è leggermente più calda, la si unge con un po’ di burro e la si strofina con della carta assorbente.

Non appena la padella diventerà molto calda, aggiungete un cucchiaione di impasto, assicurandovi, nel giro di qualche minuto, di girarlo dall’altra parte con una paletta.

Quando la frittella è cotta su entrambi i lati, rimuovetela dalla padella. Cominciate a preparare la conserva di mele e sbucciate le mele, dividendole in piccoli pezzi e disponendole nella casseruola con lo zucchero e il succo di limone.

Cucinare per qualche minuto unendo un pizzico di cannella. Servire versando lo sciroppo d’acero sul pancake con la marmellata di mele.

