Torta magica al caffè di Benedetta Rossi | Strepitosa in pochi minuti

Benedetta Rossi, la cuoca casalinga più amata d’Italia, propone un metodo genuino e veloce di cucinare in casa un buonissimo dolce che porta il nome di ‘Torta magica al caffè’.

Ogni piatto preparato da Benedetta Rossi appare semplice da eseguire, la sua innata simpatia fa venir voglia di mettersi ai fornelli!

Torta magica al caffè

Un dolce strepitoso da leccarsi i baffi e di semplicissima esecuzione. Stupirete i vostri amici, portando a tavola la torta al caffè. Un dessert molto particolare, fresco, delicato e facile da preparare. Per la preparazione serviranno solo le fruste e qualche ciotola.

Ingredienti

250 ml di caffè

250 ml di latte

zucchero a velo

4 uova

180 gr di zucchero

120 gr di burro

120 gr di farina

Preparazione

Iniziamo la preparazione della Torta magica al caffè separando i tuorli dagli albumi. che metteremo in una scodella. Intanto a parte montiamo gli albumi (non occorre che siano a ‘neve’), con delle fruste elettriche in una ciotola, fino a che non li vedrete gonfiarsi. Nella ciotola dove abbiamo messo i tuorli versiamo lo zucchero e mescoliamo usando una frusta elettrica.

Ora possiamo unire ai tuorli il burro, che avremo fuso, la farina, il latte e il caffè e senza mai smettere di lavorare il tutto con le fruste elettriche per amalgamare bene gli ingredienti.

L’ultimo ingrediente che andremo ad unire saranno gli albumi semi-montati che uniremo utilizzando questa volta una semplice frusta manuale.

Versiamo ora l’impasto che abbiamo realizzato in una teglia da forno rettangolare che misura 23×13 cm, che abbiamo ricoperto con della carta forno.

Poniamo a cottura la torta in forno statico a 150° per 80 minuti. Passato il tempo di cottura, estraiamo la torta dal forno capovolgiamo e dalla teglia, magicamente appariranno una volta rifiniti i bordi con un coltello, tre strati di diversa densità.

Siamo pronti per tagliare a quadri della medesima misura la nostra torta che verrà spolverata con dello zucchero a velo.