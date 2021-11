By

Miriana Trevisan ha raccontato di com’è stata costretta a rimuovere l’utero a causa della scoperta di un tumore che le si era radicato.

Nelle scorse settimane Miriana Trevisan ha raccontato la sua commovente storia che ha costretto la donna ad asportarsi l’utero. A quest’ultima, infatti, fu diagnosticato un tumore che l’ha costretta ad una menopausa forzata. Fra l’altro quest’ultimo argomento è stato usato anche da Soleil Sorge per attaccarla a seguito di una furiosa lite scoppiata fra le due.

Miriana Trevisan e la menopausa forzata

Quest’oggi, quindi, andremo a vedere, tutti i possibili disturbi portati da una menopausa ottenuta artificialmente. Per molte donne, ad esempio, le consigliate 8 ore di sonno quotidiane sono solamente un lontano ricordo. Molto spesso, infatti, smettendo di produrre ormoni il nostro corpo inizia a soffrire di insonnia.

Per molte donne affrontare la menopausa può essere difficile

Se la menopausa è stata indotta, invece, come nel caso di Miriana Trevisan, quest’effetto collaterale potrebbe essere addirittura amplificato. Questo è stato dimostrando da uno studio fatto su delle donne coreane di età compresa fra i 50 ed i 60 anni di cui 429 hanno smesso naturalmente di produrre ormoni mentre le altre 97 si sono sottoposte ad un intervento chirurgico.

Proprio quest’ultime, quindi, avrebbero raggiunto, di media, la menopausa 7 anni prima delle altre con l’8% di loro che è stata costretta ad una terapia ormonale per alleviare i sintomi. Come detto, quindi, le donne in questione hanno presentato maggiori difficoltà ad addormentarsi con molto spesso anche risvegli notturni.

LEGGI ANCHE —> Gf Vip 6, Soleil scatenata lo lancia addosso a Miriana Trevisan | Il gesto violento

Proprio come nel caso della Trevisan, dunque, l’operazione è spesso dovuta alla necessità di asportare un tumore o nei pazienti inclini, a causa di un rischio genetico, alla formazione di un carcinoma ovarico o mammario. Non solo, l’asportazione delle ovaie, molto spesso può essere dovuta anche alla presenza di cisti di grandi dimensioni.

Soleil vs Miriana: "Capisco la menopausa, però datti una calmata, zia".#GFVIP pic.twitter.com/CIDqMnWHor — Roberto Mallò (@robymallo) November 26, 2021

LEGGI ANCHE —> Miriana Trevisan confessa tutto: “Stavo per morire” | L’incredibile racconto

Come ribadito dell’autore senior dello studio, Sooyeon Suh della Sungshin Women’s University di Seoul, molto spesso la menopausa può essere molto difficile da affrontare per una donna sia in termini di dolori fisici che da un punto di vista psicologico, con molti medici che sottovalutano il problema. Una dichiarazione che farà sicuramente riflettere Soleil, la quale ha usato contro Miriana questa sua particolare condizione senza rifletterci.